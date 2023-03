Au Pays basque, l'eau va devenir une denrée rare d'ici 2040 selon une récente étude

En 2020, avant même la sècheresse de l'été dernier, l'agglomération Pays Basque (CAPB) avait lancé une étude sur l'eau potable. Ses conclusions viennent d'être rendues publiques ce jeudi 9 mars. Le Pays basque ne sera peut-être plus aussi vert que ce que nous connaissons aujourd'hui. Avec le réchauffement climatique, 30% de la ressource se sera évaporée en 2040, seule une trentaine de villages de Soule échappant à la pénurie.

L'étude (qui a coûté 130.000 euros) est sans équivoque. Il faut s'attaquer au problème dès maintenant. Et en premier chef, les ménages qui consomment 75 % de l'eau potable de notre territoire. Viennent ensuite les industries et l'agriculture.

Après les constats, les pistes de travail. L'étude propose un plan d'action sur 15 ans. Il comprend 240 actions via différents types de solution.

Carte de la ressource dressée par les services de la CAPB - CAPB

L'eau n'est pas assez chère au Pays basque

Ça passe par :

Réduire les fuites dans les canalisations , par l'utilisation des eaux usées plutôt que l'eau potable quand c'est possible, notamment pour l'arrosage.

, par l'utilisation des eaux usées plutôt que l'eau potable quand c'est possible, notamment pour l'arrosage. Interconnecter les réseaux comme l'ont fait fin 2022 Espelette et Souraïde. La plus grosse connexion entre l'usine de la Nive et celle de la Nivelle à Helbarron à St Pée sera prête fin 2023.

comme l'ont fait fin 2022 Espelette et Souraïde. La plus grosse connexion entre l'usine de la Nive et celle de la Nivelle à Helbarron à St Pée sera prête fin 2023. Augmenter le périmètre de distribution des sources les plus abondantes.

Augmenter les capacités de stockage des châteaux d’eau et réservoirs en leur permettant notamment de se remplir davantage la nuit, lorsque la consommation est quasi-nulle.

Toujours selon cette étude, il faudra 70 millions d'euros d'investissement dont 40 millions rien que dans les cinq prochaines années. Ces investissements sont "tout à fait indispensables" selon Emmanuel Alzurri . Le maire de Bidart et vice-président de la CAPB en charge de l'eau était l'invité de France Bleu Pays Basque ce lundi matin. Il reconnait que si rien n'est fait donc, "on pourrait se retrouver avec des situations difficiles. Le citernage qu'il a fallu faire l'été dernier pour certaines communes," pourrait se multiplier. Il en appelle à une sobriété de tous dans nos actes du quotidien et estime que "l'eau, aujourd'hui, au Pays basque n'est pas assez chère ; de 1 à 4 euros le mètre cube d'eau".

Il tombe en moyenne 1500 mm d'eau par an sur le Pays basque. En 2022, il en est tombé seulement 1100.