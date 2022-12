Au Péage-de-Roussillon, un contrôle des camions en hommage aux victimes de l'accident de 1981

Des solutions pour éloigner les camions du centre du Péage-de-Roussillon en Isère. C'est ce que demande les habitants et l'équipe municipale, marqués par un drame qui a touché la commune il y a 41 ans. Le 5 décembre 1981, un poids-lourd se retrouve avec les freins cassés dans la descente de Louze et déboule dans la ville. Il termine sa course en percutant un magasin rue de la République, un incendie se déclare dans le choc. Six personnes sont mortes et 23 gravement blessées.

ⓘ Publicité

Depuis, si les camions de plus de 3,5 tonnes n'ont plus le droit d'emprunter cette descente dangereuse pour eux, certains s'y engagent quand même pour tenter de gagner du temps. C'est pour dénoncer cette situation et rendre hommage aux victimes du drame de 1981 que la mairie a organisé ce lundi 5 décembre une opération de contrôles des camions, à l'endroit même de l'accident.

Un souvenir ancré dans la mémoire du maire

"J'étais sapeur-pompier volontaire" raconte le maire de la commune, André Mondange. "Pour avoir participé au secours, je peux vous dire que c'est quelque chose qui nous est resté gravé dans la tête." Il était donc impensable pour lui de ne rien faire le jour anniversaire de l'accident. Depuis qu'il a été élu en 2020, il tente de se faire entendre par l'Etat et le département sur ce sujet. "C'est une opération de sensibilisation pour alerter les pouvoirs publics parce que 41 ans après, c'est quand même triste de voir que le problème n'est pas réglé."

Aujourd'hui un rond-point protège le centre-ville de l'arrivée d'un camion à pleine vitesse. Ceux de 3,5 tonnes doivent de toute façon bifurquer avant la descente vers l'entrée de l'autoroute créée après le drame de 1981 mais tous ne le font pas. "Les chauffeurs parfois exagèrent un petit peu parce qu'il y a une signalisation qui est faite. Malheureusement il y en a beaucoup qui, pour gagner du temps, pour ne pas prendre l'autoroute, n'hésite pas à prendre des risques" témoigne Jean-François Lacour, le chef de la police municipale au Péage-de-Roussillon. "Nous, parfois, quand on arrête les camions, ça sent le brûlé au niveau des disques de freins. Cela veut dire que pour un camion chargé à 38 tonnes, la descente peut générer des gros problèmes au niveau du freinage."

135 euros pour les camions en infraction

L'un des camions arrêté pendant ce contrôle n'était pas autorisé à prendre la descente de Louze et est reparti avec 135 euros d'amende. Une somme insuffisante pour Dominique Lhermet car elle ne voit pas les choses changer, mais cette conseillère municipale qui habite la commune depuis plus de 40 ans salue l'action mise en place ce 5 décembre par le maire. Cette date est bien particulière pour elle, elle se rappelle "du bruit que ça a fait, on se demandait ce qu'il se passait." En sortant elle voit "la fumée, les flammes" et entend "les cris des gens." Elle regrette "qu'on ne se soit pas mobilisés comme aujourd'hui plus tôt."

loading

Parmi les solutions imaginées par la mairie, il y a la mise à deux sens de circulation de la déviation du centre du Péage-de-Roussillon ou l'installation éventuelle d'un portique avant la descente de Louze à l'image de celui de la descente de Laffrey.