"Au Petit Pfaffenheim" ferme ses portes dimanche, une histoire familiale de quatre générations

Pfaffenheim, France

Une établissement qui a toute une histoire derrière lui va fermer ses portes ce dimanche midi. Il s'agit du relais "Au Petit Pfaffenheim", un restaurant familial.

Quatre générations d'une même famille ont été à la tête de cet ancien relais postal qui date de 1891 et transformé en restaurant en 1902, par l'arrière grand-père de Pierre Bass, le propriétaire actuel.

Pierre Bass doit passer la main pour raisons de santé, ses deux fils ne prendront pas sa succession.

La nostalgie dans les cuisines

Dans les cuisines, c'est la nostalgie qui règne. "Je me souviens quand je me baladais tout petit près des fourneaux," aime rappeler le propriétaire Pierre Bass. Le restaurant propose une cuisine soignée avec de nombreuses spécialités alsaciennes. Tous les produits sont locaux et c'est du "fait maison". C'est un restaurant composé de trois salles, il peut accueillir jusqu'à 200 personnes.

Pierre Bass (à droite ) autour de son épouse Elisabeth et son fils Matthieu © Radio France - Guillaume Chhum

Pierre Bass quittera ses cuisines dimanche midi © Radio France - Guillaume Chhum

Reportage avec les clients et les propriétaires, avant la fermeture du relais "Au Petit Pfaffenheim" Copier

Les propriétaires successifs ont pu accueillir au fil des années, des baptêmes, des communions, des mariages . Plusieurs générations ont fréquenté cet établissement situé à une dizaine de kilomètres de Colmar. C'était le seul restaurant à Pfaffenheim.

Une clientèle locale et fidèle

Le relais "Au Petit Pfaffenheim" attire une clientèle locale qui a ses habitudes,. Des personnes qui viennent manger plusieurs fois par semaine, depuis plusieurs années. Ils sont bien sûr tristes de la fermeture. Beaucoup d'habitués ont réservé ce dimanche midi, pour ne pas manquer le dernier service.

Une page va se tourner au relais "Au Petit Pfaffenheim " © Radio France - Guillaume Chhum

"Il risque d'y avoir beaucoup d'émotion," anticipe Elisabeth Bass, l'épouse du propriétaire.

"Au Petit Pfaffenheim" est en vente depuis quelques mois. Pierre Bass attend un nouveau propriétaire pour qu'il ouvre une nouvelle page de ce restaurant familial.