Au pied des dentelles de Montmirail bientôt un nouveau centre de secours intercommunal

A Gigondas un chantier bat son plein à côté du pont sur l'Ouvèze. C'est celui du futur centre d'incendie et de secours des dentelles qui devrait ouvrir avec un peu de chance pour la sainte Barbe 2021 le 4 décembre. Il regroupera les entres de secours principaux de Gigondas, Vacqueyras et Sablet.

Sur un terrain qu la ville a rétrocédé au département les ouvriers s'affairent à monter les murs de ce qui sera d'ici la fin de l'année le deuxième centre intercommunal de secours. Le premier est celui du haut Vaucluse à Piolenc et celui-ci au pied des dentelles de Montmirail, s'il est installé à Gigondas a été financé par Vacqueyras et Sablet mais aussi par Séguret et Rasteau. Le conseil départemental étant le plus gros financeur de ce projet d' 1 430 000 €.

Une ambulance dans la dotation.

LEs trois centres de secours qui vont être regroupés là menaient 150 interventions par an, à eux trois, mais aucun ne disposait d'une ambulance. Désormais le nouveau centre aura son VSAB ce qui devrait améliorer la prise en charge lors des secours aux personnes dans ce secteur des dentelles. Un secteur très touristique auquel ce nouvel équipement apportera un bonus en terme de sécurité.

Plus confortable aussi pour les pompiers.

Un espace vie de 155 m² voisinera avec un espace intervention de 445 m². t comme désormais un tiers des pompiers sont des pompières des douches séparées permettront de vivre au mieux cette mixité. Les cinquante cinq sapeurs-pompiers des dentelles devraient prendre possession de ce nouvel outil avant la fin de l'année.