"Au plus fort de la crise du Covid, les balles tiraient de partout mais pompiers sortaient" (Grégory Allione)

L'année 2020 restera aussi dans la mémoire des sapeurs-pompiers des Bouches-du-Rhône en raison de la crise sanitaire. Ils ont été en première ligne dès le début et ont poursuivi leurs interventions avec le risque permanent d'être atteint du virus, l'évacuation de malades, les tests généralisés dans 3 centres sur les services de gendarmerie, de police et pour assurer la continuité du service public. Mais le Colonel Grégory Allione, directeur départemental du service d'incendie et de secours du 13, président de la Fédération Nationale des Sapeurs Pompiers de France assure que les pompier des Bouches-du-Rhône ont été très bien préparés et équipés.

Le département a misé sur la sécurité, nous avons été équipés dès la première heure pour intervenir en toute sécurité. On ne savait pas où aller, les balles tiraient de partout et pour autant les pompiers sortaient - Grégory Allione

En 2020, les pompiers des Bouches-du-Rhône recensent 120 000 interventions, c'est 20 000 de moins de l'an dernier.

4000 fausses alertes en 2020

La crise du Covid a donc marqué cette année mais pas seulement. Les soldats du feu tirent la sonnette d'alarme et souhaitent interpeller le grand public sur le nombre de fausses alertes reçues : 4000 appels très souvent malveillants et qui ne relèvent pas de la compétence des pompiers : "jusqu'à 10 appels par jour" précise sur France Bleu Provence Grégory Allione.

On a noté une hausse de ces appels compte tenu du confinement, du confinement des enfants aussi. Ce sont des appels que l'on reçoit régulièrement le mercredi après-midi et le samedi ou encore lorsqu'il ne fait pas beau

Et cela peut être dangereux, parce que cela veut dire que pendant ce temps certaines victimes ne sont pas prises en charge.

600 pompiers mobilisés pour le 31 décembre

Et l'année n'est donc pas encore terminée. Ce jeudi soir, les pompiers des Bouches-du-Rhône seront aussi prêts à intervenir : ils seront 600 mobilisés pour cette soirée particulière.