Au Printemps 2018, les sentiers de randonnées du Berry seront disponibles en version numérique

La numérisation des circuits de randonnées du Centre avait démarré en 2015. Les bénévoles ont finalement terminé de collecter les informations sur les 4.000 kilomètres de sentiers de la région. Le site marandoapied.fr devrait ouvrir au Printemps 2018,

Le grand chantier de numérisation des sentiers de randonnées est toujours d'actualité dans le Berry. Des dizaines de bénévoles ont sillonné les sentiers de grandes randonnées (GR) avec un GPS dans l'Indre et le Cher, depuis 2015, pour collecter des données, afin de les mettre en ligne. Objectif : avoir les itinéraires directement sur internet, mis à jour régulièrement.

Le site devait s'ouvrir au Printemps 2017, mais la collecte a duré plus longtemps que prévu : elle vient tout juste de se terminer. "'4.000 kilomètres de sentiers à numériser, c'est du boulot !", sourit Alain Neuvière, le président du comité Région Centre de Randonnée Pédestre. C'est lui qui pilote le projet : "Les numériser, c'est une chose. Il faut ensuite prendre en compte les informations complémentaires sur les hébergements qui sont à proximité, sur les sites touristiques etc."

Sur les 4.000 kilomètres de sentiers, 1.500 kilomètres ont été numérisés en Berry, notamment deux "GR de Pays", celui des maîtres sonneurs dans le secteur de La Châtre et Châteaumeillant, et celui du Val de Creuse, qui va d'Argenton au nord de la Creuse : "Vous pourrez télécharger uniquement les étapes qui vous intéresse, les trois fiches correspondant aux trois jours de randonnée que vous avez à faire, et vous êtes sûr d'avoir des informations à jour", explique Alain Neuvière.

Alain Neuvière, le président du comité Région Centre de Randonnée Pédestre © Radio France - Pauline Pennanec'h

Le smartphone divise les randonneurs

"Il n'y a plus de communication", pour Hélène, qui ne veut pas utiliser de smartphone en randonnée. "Les gens perdent la notion de s'orienter tout seul, on n'a plus d'autonomie, on nous impose des choses, et on devient des assistés !"

Mais il n'est pas question de supprimer le papier pour Cyril Chapelon, animateur randonnée au parc naturel régional de la Brenne ,où 68 circuits ont été numérisés : "On avait de la demande pour numériser les sentiers. Les auberges pourront imprimer les fiches pour les randonneurs. Certains ne se fient pas au carte, et seulement au balisage, mais parfois le balisage peut être défectueux. Le GPS permet de remédier à ce problème sur le terrain", explique-t-il.

Pour Nadine et Philippe, dans certaines situations, cela peut aider, "par temps de brouillard lorsqu'on ne voit pas à un mètre", expliquent-ils. "C'est le futur, il faut penser à l'avenir. Il faut convaincre la jeune génération de partir en randonnée, c'est peut-être un moyen de les stimuler."

Un peu de patience encore : le site marandoapied.fr devrait s'ouvrir au Printemps 2018.