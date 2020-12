Au Refuge givré, des ateliers pour entrer encore un peu plus dans l'ambiance de Noël

L'édifice ne vous a pas échappé. Installé depuis le début du mois de décembre, le Refuge givré sur la place du Vieux Marché ne passe inaperçu. Orné de décorations rappelant les fêtes de fin d'année et plus particulièrement Noël, depuis ce mercredi, plusieurs ateliers ont lieu, même si les capacités d'accueils sont moins grandes.

Des flocons de neige en papier pour créer la magie de Noël

Pour voir le succès de ces ateliers, il suffit de voir l'enthousiasme de Charlotte et Agathe, 7 ans chacune. "Il faut que l'on fasse des flocons avec un crayon à papier", explique Charlotte. La consigne est simple. Avec sa cousine, elles sont épaulées par Mathilde, directrice de l'association Citémômes. "Mademoiselle, c'est bien tu m'as fait un sapin, mais nous nous devons faire des flocons", sourit-elle aux deux petites filles.

L'atelier ce samedi porte donc sur la création de flocons de neige et de guirlande en papier. "C'est très amusant comme ça on ne s'ennuie pas", racontent les jeunes filles, sous le regard amusé du papa de Charlotte, David, qui, lui aussi doit mettre la main à la patte. "Je coupe la totalité ?", demande-t-il à Mathilde.

David vient depuis de nombreuses années au Refuge givré. "Je viens depuis plusieurs années, à chaque fois faire des activités de Noël avec ma fille. Avec ses frères et soeurs lorsqu'ils étaient plus jeunes. Et donc je suis un fidèle du Refuge givré, je suis toujours satisfait de ce qu'ils proposent", conclut-il tout sourire. Charlotte et Agathe, elles repartent avec leur flocon de neige et leur guirlande, dernières pièces à accrocher sur leur sapin de Noël.

Le programme du Refuge givré est à retrouver ici.