Au refuge SPA de Poitiers, les soigneurs tentent de soulager les animaux face aux fortes chaleurs

Des records de températures ont été enregistrés ce lundi 18 juillet. La France suffoque, et les animaux également. Le refuge SPA de Poitiers était d'ailleurs fermé au public ce lundi, pour laisser les chats et chiens se reposer. Les soigneurs eux s'organisent pour que les animaux ne souffrent pas.

Le thermomètre frôle les 40 degrés à l'ombre. Dans la voiture, le compteur affiche même 48 degrés au soleil. Au refuge SPA de Poitiers, ce lundi 18 juillet, la chaleur est étouffante. Il n'y a d'ailleurs quasiment aucun bruit, tant les animaux sont assommés par la chaleur.

Pour les laisser se reposer, l'établissement a été exceptionnellement fermé au public ce lundi. "Les chiens s'agitent quand il y a du monde. Là, il faut absolument qu'ils restent au calme", explique Anthony Augereau, soigneur animalier au refuge SPA de Poitiers. "Nous nous sommes réorganisés : les promenades se font le matin, en forêt, à la fraîche, et les repas le soir", poursuit-il.

Des techniques pour rafraîchir les box

Les soigneurs surveillent régulièrement les signes d'un coup de chaleur chez les animaux quand les températures grimpent, mais encore plus particulièrement ce lundi. "Dans tous les box, des brumisateurs ont été installés, même si les animaux n'aiment pas tous ça, cela rafraîchit. On distribue aussi de la nourriture glacée. Et on passe régulièrement voir si les gamelles d'eau sont pleines et fraîches", détaille Anthony Augereau.

Les chiens semblent tous endormis, et profitent du brumisateur. © Radio France - Léa Dubost

Les animaux sont principalement à l'ombre, parfois grâce à des draps. Mais un coup de chaleur est vite arrivé. "On le remarque quand les animaux respirent fort, halètent, et ne bougent plus beaucoup", précise Marine Maître, soigneuse animalière. Elle sera attentive toute la semaine puisque, même si les températures vont diminuer, elles tourneront tout de même autour des 30°.

Le refuge SPA de Poitiers qui est confronté aux fortes chaleurs, mais aussi aux abandons, plus nombreux en cette période de vacances d'été. L'établissement est complet depuis plusieurs mois. Une quarantaine de chiens abandonnés sont sur liste d'attente.