Au refuge St-Roch de Valence, "l'abandon de lapins a explosé !"

Ludivine est la présidente du refuge St Roch de Valence , où ça jappe et miaule de toute part, où "l'été a été difficile comme toutes les années." Le nombre d'abandons d'animaux pendant la période de vacances va toujours croissant. "Il y a des semaine où la fourrière a ses vingt boxes pour chiens pleins. Et les chats, n'en parlons pas, ça déborde" commente-t-elle. Le refuge compte en ce moment plus de 80 chiens et plus de 60 chats. "Je dirais qu'en tout, une centaine d'animaux ont été abandonnés cet été" estime Ludivine. Avec une triste nouveauté : l'abandon de lapins.

"Cette année les abandons de lapin ont explosé. Avant, on en avait un de temps en temps. Là, on en a une quinzaine" raconte la présidente du refuge, "parfois ce sont des lapines pleines, qui font des bébés". Résultat, comme pour les chiens et chats, l'association a constitué une liste d'attente pour ceux qui veulent abandonner ce qu'on appelle les NAC - les Nouveaux Animaux de Compagnie, lapins, hamsters, souris...

L'accueil de ces derniers ne se fait pas dans de bonnes conditions admet Ludivine. Des cages sont empilées à l'accueil du refuge. "A la base nous sommes un refuge pour les chiens et les chats, on n'a pas de locaux adaptés pour. Et en plus, nous sommes le seul refuge à récupérer des lapins dans le secteur, avec Les Grandes Oreilles", une pension pour lapins à Saint-Romain-de-Jalionas , en Isère. "C'est à une heure et demi de Valence, alors les gens n'y vont pas. Et d'ailleurs, chez eux aussi ça déborde !" indique-t-elle.

Alors patientent dans leur cage Bounty, Grisette... Les excuses sont les mêmes que pour les chats et les chiens constate Gislaine, à l'accueil du refuge : "on ne peut plus s'en occuper, on n'a plus le temps, on se sépare ; de toute façon, quand ils ont décidé de l'abandonner..." déplore-t-elle.

Pour trouver de nouvelles familles, le refuge compte toujours sur le bouche-à-oreille. Egalement sur ses portes-ouvertes, qui auront lieu cette année le weekend du 7 et 8 octobre 2023.