Au "Repair Café" d'Auxerre, rien ne se jette, tout se répare !

Dés que ça ne marche plus, on jette. Une mauvaise habitude que l'on prend alors que beaucoup d'objets en mauvais état peuvent être réparés. C'est le constat fait par les bénévoles du "Repair café", un collectif auxerrois, qui organisent chaque mois, des ateliers réparation.

Dans la société d'aujourd'hui, les objets anciens ne font pas de vieux os. Dés qu'ils ne marchent plus ou qu'il y a un petit pépin sur les cafetières, tablettes, aspirateurs ou imprimantes, c'est bien souvent la poubelle qui les attend. Or, la plupart de ces objets sont réparables, et ne souffrent que de problèmes mécaniques. Voilà pourquoi des passionnés de bricolage, une vingtaine au total, organisent des "Repair Café" à Auxerre, tous les derniers samedis du mois, depuis juillet 2016.

Le principe est simple. Il suffit d'amener ses objets cassés pour les faire réparer, en contrepartie d'un petit pécule financier, à la libre appréciation du client. Simple condition : que les objets puissent être amenés à la main. Pour les machines à laver, il faudra repasser.

Guillaume, un réparateur, en train de démonter un aspirateur. © Radio France - Adrien Bossard

Depuis le lancement de ces "Repair Café", à chaque fois dans un nouveau lieu de la ville d'Auxerre, le nombre de "convertis" ne cessent d'augmenter. Avec seulement une dizaine de clients la première fois, mais une bonne cinquantaine à présent, les réparateurs sont de plus en plus occupés vus leurs talents. Désormais, il faut s'inscrire et il y a un ordre de passage en fonction de disponibilités de réparateurs, amateurs faut-il le rappeler.

"Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se répare", Caroline Andrews, co-organisatrice.

"Le but de ces "Repair Café", c'est de sensibiliser les clients à la réparation manuelle, insiste Caroline Andrews, co-organisatrice. On demande aux gens de rester pendant les réparations, qu'ils n''en profitent pas pour aller chercher leur pain ou quoi que ce soit. Car si'ils voient ce qui ne fonctionne pas sur tel objet, ils pourront essayer de réparer eux-mêmes un objet qui ne fonctionnera pas plus tard. Du moins, ils essaieront au lieu de jeter. Chez nous, rien ne se crée, rien ne se perd, tout se répare."

30% des objets sont réparés

La formule est belle mais dans la pratique, c'est plus compliqué avec les produits récents, en raison de l'obsolescence programmée. Malgré tout, les bénévoles parviennent à réparer directement 30% des objets que les clients leur amènent. "Dans un tiers des cas aussi, il faut changer des pièces. Dans ce cas-là, nous, on peut passer commande. La pièce arrive chez les gens et ils reviennent avec pour que l'on fasse la réparation, la fois d'après'", explique Caroline Andrews.

Le prochain "Repair Café" aura lieu le samedi 29 avril au bar "Latino's del mundo" rue Louis Richard, de 14 h à 18h.