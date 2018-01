Depuis trois mois, dans le quartier de Novel à Annecy, un nouveau restaurant accueille les jeunes retraités. La Cozna, la "cuisine" en patois offre chaque midi de la semaine aux séniors un lieu de restauration partagée, de rencontres et d'échanges.

Annecy, France

" C'est comme la cantine de notre enfance!"

Sur la commune nouvelle d'Annecy, il existe cinq restaurants dédiés aux séniors. Seule condition pour venir y manger, avoir plus de 60 ans, être retraité et habiter sur le territoire de la commune nouvelle.

" Si vous allez dans une cafétéria classique, le contact n'est pas obligatoire. Là, on est forcément en face des autres, et donc on fait la conversation" Laurent, 68 ans

"Je viens ici pour ne pas manger toute seule chez moi" Madeleine, 67 ans © Radio France - Marie Ameline

Dans le quartier de Novel, "La Cozna" a ouvert le 8 novembre, sous la forme d'un self, plus particulièrement adapté à la clientèle "jeune" et autonome, des 65-75 ans.

Chaque jour, y partagent la même table, s'y donnent rendez-vous, y lient connaissance , quelques 70 habitants, principalement du quartier, mais pas que.

"Oh oui, mes clients sont gourmands " sourit Lydie la cuisinière © Radio France - Marie Ameline

" Il y a une majorité de gens seuls qui viennent rompre l'isolement" Sophie Desloges, adjointe au maire chargée des séniors

Ambiance et témoignages dans ce reportage de Marie Ameline