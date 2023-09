Au Rheu près de Rennes, deux familles partagent une voiture

Une initiative originale en cette semaine de la mobilité ( Semaine européenne de la mobilité du 16 au 22 septembre). Celle de deux familles qui depuis quasiment trois ans partagent une voiture, au Rheu à côté de Rennes. Après avoir sympathisé autour de leurs jardins partagés,

ⓘ Publicité

Frédérique, à qui appartient la voiture en question y pensait depuis longtemps. Il y a déjà un moment, elle avait proposé de partager son véhicule, au sein de l’association « Le Rheu à Vélo ». Mais "personne n’a sauté le pas". C’est finalement avec Delphine, avec qui elle sympathise au jardin partagé de la copropriété, que le projet va aboutir. Delphine et Jean-François ont une voiture vieillissante. Frédérique et Andreas veulent partager leur « vieille » Audi, 360.000 km au compteur. Ça fait quasiment trois ans maintenant que les deux couples l’utilisent. Quand ils en ont besoin.

Réunies par le vélo

Car les deux familles sont adeptes du Vélo. Delphine fait 26 km aller-retour pour se rendre au travail à Rennes, aux Gayeulles, Frédérique 16 km pour Saint-Gilles. Pour les courses, Delphine et Jean-François utilisent une remorque. C’est aussi à vélo que leurs enfants de 13 et 7 ans se déplacent. Finalement, les deux familles utilisent très peu la voiture "parce qu’on est à 8 km de Rennes, avec des transports en commun accessibles et des pistes cyclables qui se développent", argumente Delphine.

La voiture, c’est surtout pour "le week-end et les vacances". "Ça demande un peu d’organisation et d’anticipation. On discute, on fait du covoiturage, on prend le train, on s’arrange", explique Frédérique. Exceptionnellement, "ça nous est arrivé de louer une voiture", ajoute Delphine.

Juste un contrat moral

Pas de papier signé entre les deux couples, juste un contrat moral et du bon sens. Celui qui utilise la voiture remplit le réservoir. "On partage les frais d’essence, les frais d’entretien et l’assurance". En plus de la voiture et de ses frais, les deux familles partage surtout l’envie d’œuvrer à leur niveau pour le climat.