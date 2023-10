Au Royaume-Uni, l'arbre mythique de Robin des Bois” a été abattu

Beaucoup de questions subsistent après l'abattage illégal du Sycamore Gap, jeudi 28 septembre dans le comté de Northumberland. Cet érable tricentenaire est devenu célèbre en 1991 grâce au film "Robin des Bois”. On y voit notamment Kevin Costner et Morgan Freeman marcher devant l'arbre. Situé dans le nord-est de l'Angleterre, à proximité du mur d'Hadrien, il était implanté sur un site inscrit au patrimoine mondial de l'Unesco. Véritable emblème du Royaume-Uni, il était devenu l'arbre le plus photographié du pays, et avait même été élu "arbre de l'année" en 2016 par l’association Woodland Trust.

Un acte “délibéré”

Des randonneurs ont découvert le Sycamore Gap étendu au sol ce jeudi 28 septembre. La police de Northumbria a ouvert une enquête. Dans un communiqué, elle estime que "les dommages causés à l'arbre sont le résultat d'un acte de vandalisme délibéré."

Dès jeudi, un adolescent de 16 ans a été interpellé, soupçonné de dégradations. Il a toutefois été relâché dès le lendemain. Un sexagénaire a ensuite été également interpellé, mais la police n'a pas fourni plus d'informations, indique l'Afp.

"Un sentiment de perte"

L'abattage brutal du Sycamore Gap a provoqué une onde de choc à travers tout le Royaume-Uni. Depuis jeudi, des habitants de la région se rendent sur les lieux pour déposer des fleurs devant le cordon de police. "J'éprouve un réel sentiment de perte", déplore Tony Gates, le directeur de la Northumberland National Park Authority, le gestionnaire du parc national.

Depuis le 1er janvier, le Royaume-Uni a renforcé ses lois pour la protection des arbres. Désormais, la coupe illégale d'un arbre est passible d'amendes sans plafond, et même de peines de prison. En France, abattre un arbre centenaire ou une espèce rare peut être punie d’une amende pouvant atteindre 20 000 euros par hectare de forêt coupée et jusqu’à six mois d'emprisonnement.