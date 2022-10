Au salon du brasseur de Vandœuvre-lès-Nancy, la question de la sobriété énergétique se pose

C'est un produit qui a beau se consommer avec modération, la passion des brasseurs autour de la bière reste intacte. Au 23ème salon du brasseur de Vandœuvre-lès-Nancy, les 160 exposants accueillent les producteurs tout au long de ce week-end. Même si le prix de l'énergie pourrait s'immiscer dans les différentes brasseries dans les semaines et mois à venir.

La peur d'investir

Sur certains stands, on l'a bien constaté. "Pour économiser, certains viennent vers nous pour trouver une alternative à la bouteille en verre par exemple", confie une vendeuse de canettes personnalisées. Certains propriétaires posent effectivement l'œil de plus en plus souvent sur la facture d'énergie, et appuient parfois sur le frein quand il s'agit d'investir.

Jacques par exemple utilise une bouteille de gaz par jour de travail. Il produit au musée de la brasserie de Saint-Nicolas-de-Port deux dimanches par mois. "Ça demande pas mal", confie-t-il, même s'il explique pour l'instant ne pas trop être inquiet. "C'est un gros point pour tous ceux qui souhaitaient s'installer", ajoute cependant Katy Klein, membre de l'Union des brasseurs du Grand Est. Cette dernière officie également dans sa brasserie d'Anthelupt, près de Lunéville, et s'estime bien heureuse de tourner depuis 5 ans en mode "économie d'énergie" : "On fait de la récupération d'eau, de la réutilisation de produits de nettoyage pour éviter les rejets. L'eau chauffée grâce à l'échangeur à plaque va être réutilisée". Mais malgré ça, difficile pour les brasseurs présents sur place de savoir s'ils pourront tenir leurs frais en 2023.