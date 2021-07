Au sanctuaire de Pontmain, ce dimanche, la traditionnelle bénédiction des motos et des voitures

C'est une cérémonie qui rassemble de nombreux fidèles chaque année, au sanctuaire de Pontmain, dans le bocage mayennais, devant la basilique. Une tradition qui dure depuis plus de 30 ans.

Les autos et motos seront bénis par un prêtre. Une messe sera également célébrée, l'occasion pour les Chrétiens et non-Chrétiens de prier pour les victimes des accidents de la route. A l'heure des départs en vacances, ces bénédictions rassurent certains conducteurs et pilotes et permettent aussi de délivrer un message de prudence.