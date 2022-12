Au Secours catholique de Rennes, "on brave la solitude" pour les fêtes de fin d'année

Pour bon nombre d'entre nous, le Noël a été festif autour d'une grande tablée avec toute la famille. Mais d'autres n'ont pas cette chance, alors pour éviter l'isolement de certains, le secours catholique de Rennes a organisé un grand repas avec ses bénéficiaires à la paroisse St Clément de Rennes.

À peine rentrer dans la salle chauffée, que l'odorat s'active. Tout y est : les toasts au saumon, le poulet dans le four et le petit verre d'apéritif. Nicole est bénévole au Secours catholique : "cela fait 6 à 7 ans que je suis dans l'association". "Pour Noël, on fait toujours une poularde ou un chapon. Après, chacun ramène ce qu'il veut, c'est ça aussi le partage", souligne la bénévole qui ne rate aucun Noël avec les bénéficiaires.

Repas de Noël au Secours catholique de Rennes © Radio France - Valentin Plat

Au total, quatre banquets seront organisés pendant les fêtes de fin d'année. Et même si les finances de l'association ne sont pas épaisses, tout est fait pour donner le sourire. "On est heureux d'être là et c'est mieux que de rester seul chez soi", remarque Marie-Pierre, bénévole et bénéficiaire à la fois.

"Ici on est tranquille, on est protégé par l'église juste à côté", sourit Henri qui s'occupe cette année de friteuse. L'instant d'un repas, il oublie la solitude qui l'accompagne au quotidien. "La solitude c'est vraiment dur. Moi je suis tout seul avec mes deux chiens. Donc venir ici, ça me permet de voir du monde et de braver cette solitude", explique le cinquantenaire très ému.