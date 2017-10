Au Secours Populaire d'Hayange, un an de débrouille et d'incertitude

Il y a un an, toutes les caméras de France étaient braquées sur le conflit qui opposait l'antenne du Secours Populaire d'Hayange et le maire Front National de la ville. Aujourd'hui, l'association vit encore sans électricité ni chauffage, et toujours sous la menace d'une expulsion.

Sur la façade du hangar, l'inscription "Secours populaire français", partiellement effacée, tranche avec l'enseigne criarde du restaurant asiatique qui lui fait face. Dans la cour, des enfants jouent sous le soleil d'octobre. Leurs parents sont à l'intérieur, ils attendent leurs colis alimentaires. Ils sont une dizaine, pour la plupart étrangers.

Guirlandes et système D

Un an après l'effervescence politique et médiatique qui a entouré le conflit avec la mairie Front National d'Hayange, rien n'a changé pour l'association et ses bénévoles. "On a tiré une guirlande pour avoir de la lumière", montre Anne Duflot Allievi, la présidente du Secours Populaire local. Il n'y a toujours ni électricité, ni chauffage, et c'est le système D qui fonctionne. "L'hiver nous mettrons des chauffages à pétrole, des halogènes, mais la situation ne peut pas durer. Quand nous arrivons parfois, il fait 7, 9 degrés dans le hangar. C'est dur pour les bénévoles, et pour nos bénéficiaires, à qui on ne peut même pas faire de café..." Et le chauffage des Resto du Cœur voisins ne suffit pas à réchauffer le grand hangar mal isolé.

Quel est notre mal, sinon d'aider les gens ?

Un an après, Fabien Engelmann, le maire FN d'Hayange, n'a pas varié son discours : le Secours populaire d'Hayange reste selon lui un repaire d'opposants politiques, une succursale du Parti Communiste.

Des accusations qu'Anne Duflot-Allievi rejette en bloc, comme elle le faisait il y a un an, lorsque les médias de tout le pays se pressaient devant elle. L' affaire a beaucoup marqué dans les rangs des bénévoles qui s'affairent à constituer les colis alimentaires. Un millier de personnes dépendent de l'aide du Secours Populaire d'Hayange. Souriantes, dynamiques, elles se ferment, pour la plupart, lorsqu'il s'agit d'évoquer cet épisode qui les a tous et toutes dépassé.

Les bénévoles deu Secours Populaire d'Hayange restent marqués par l'épisode de l'an dernier © Radio France - Clément Lhuillier

Aujourd'hui, les relations sont au point mort avec la mairie. Pas un échange, pas un coup de fil, pas un courrier. La menace d'expulsion demeure (les locaux ont été gracieusement mis à disposition il y a une dizaine d'années par la mairie) et Fabien Engelmann promet d'accélérer la procédure.

Des donateurs solidaires et généreux

En attendant, le Secours Populaire d'Hayange bénéficie toujours d'un fort soutien de sa direction départementale, des mairies voisines, et de donateurs généreux, sensibles à son combat. Anne Duflot-Allievi pousse une porte. Sa caverne d'Ali Baba. A l'intérieur, des dizaines de jouets, poupées, jeux de sociétés, neufs et encore emballés. C'est un magasin de jouets de Meurthe-et-Moselle qui en fait cadeau pour le Noël des enfants du Secours Populaire. Avec beaucoup de fierté, et un peu d'émotion, la présidente s'interroge : est-ce grâce à toute cette histoire ? "Peut-être, glisse-t-elle, qu'ils sont sensibles à notre cause, à notre cri , qui dit qu'il ne faut pas qu'on ferme..."