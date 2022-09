Au Secours Populaire en Berry, "une montée inexorable de la demande alimentaire et vestimentaire"

Ça n'a rien d'une surprise mais c'est la triste réalité qui se cache quand on parle de crise du pouvoir d'achat et d'inflation. Chaque jour, de nouveaux bénéficiaires tapent à la porte des associations caritatives du Berry pour solliciter une aide. À l'antenne du Secours populaire de Châteauroux, plus de 600 familles sont aidées. "On inscrit environ une dizaine de personnes par jour, c'est une forte progression. Les charges sont de plus en plus importantes, beaucoup de personnes sont sans emploi ou surendettées", constate Christine Rousseau, en charge de l'antenne de Châteauroux.

Des stocks alimentaires suffisants mais pas assez de bénévoles

Dans le Cher, le constat est le même. Cela fait même plusieurs mois, depuis la crise Covid, que le nombre de bénéficiaires augmente. "On a une hausse régulière de la demande, on a aussi eu les réfugiés ukrainiens à aider. Tout ça fait qu'on a une montée inexorable de la demande alimentaire et vestimentaire", souligne Jacques Ramat, secrétaire adjoint de la fédération de secours populaire dans le Cher.

Il y a de quoi être inquiet de voir que la pauvreté augmente"

La bonne nouvelle, c'est que dans le Cher, les stocks alimentaires sont suffisants. Mais le problème repose sur le manque de bénévoles. Il en faudrait une dizaines notamment dans l'antenne de Bourges. "Il nous faudrait trois ou quatre personnes pour de l'aide aux devoirs. Il en faudrait autant pour accueillir les nouveaux bénéficiaires", souligne Jacques Ramat, invité de France Bleu Berry ce lundi.

Ceux qui souhaitent devenir bénévole pour le Secours populaire dans le Cher peuvent contacter le 02.48.50.44.86.