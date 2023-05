Au sein de l'Hôtel de ville de Tours, la remise symbolique de deux chiens guides d'aveugles

L'association des Chiens guides d'aveugles de l'Ouest, qui couvre 14 départements dont l'Indre-et-Loire, a remis à deux bénéficiaires deux chiens, Ondine et Nef. Une remise symbolique - les bénéficiaires vivent avec leurs chiens depuis plusieurs mois déjà - qui a permis de mettre à l'honneur les salariés et bénévoles de l'association.

ⓘ Publicité

"On est content de se revoir !" se réjouit Catherine, qui avec son mari Jacques, a été la famille d'accueil d'Ondine, un labrador qui aide au quotidien Anthony. "On a commencé il y a 29 ans avec le premier chien alors qu'on n'en avait jamais eu, poursuit l'Angevine. Le plus compliqué était de faire comprendre aux enfants qui étaient petits qu'il fallait laisser le chien au bout de quelques mois" ajoute son mari. "On met souvent en avant le coût de la formation d'un chien guide, assure Anthony, mais ça représente aussi beaucoup d'investissement des bénévoles et professionnels. Cette remise officielle permet de remercier tout le monde."

Jacques et Catherine ont élevé Ondine, qui vit désormais avec Anthony © Radio France - Romain Dézèque

Cette formation se déroule en plusieurs étapes : d'abord l'installation en famille d'accueil, durant une dizaine de mois, "puis l'éducation par un professionnel pendant six à dix mois" explique Jean-Luc Girre, le responsable de développement de l'association. Coût total : 25.000 euros.

Des chiens d’aveugles remis à leurs nouveaux propriétaires à Tours © Radio France - Romain Dézèque

L'association, financée à 99,5% par des dons privés, a permis à 39 personnes malvoyantes de retrouver leur autonomie en 2022, 19 grâce à un chien guide et 20 grâce à une canne blanche électronique. D'après l'association, moins de 1% des personnes déficientes visuelles possèdent un chien guide.