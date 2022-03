Vos déchets trouvent une seconde vie au Smicval Market de Vayres, déchetterie nouvelle génération

L'écologie est le troisième thème le plus cité dans les propositions faites lors de notre consultation citoyenne "Ma France 2022". En Gironde, une déchetterie pas comme les autres vous propose de déposer ou récupérer gratuitement des objets et des matériaux.

Au Smicval Market, on peut déposer ce qu'on veut gratuitement. Mais on peut aussi récupérer des objets et matériaux sans rien payer.

Un rayon de soleil et voilà 240 voitures qui défilent dans les allées du Smicval Market en à peine deux heures ce lundi. C'est dire l'engouement qui existe autour de cette structure créée en 2017 à Vayres, près de Libourne. Le principe est simple : on vient y déposer des déchets, des matériaux ou des objets dont on ne veut plus chez soi. Mais il est aussi possible de récupérer ces mêmes produits, gratuitement.

Une initiative qui correspond à l'une des priorités ressorties de notre consultation citoyenne, réalisée à l'occasion de l'élection présidentielle. "Rendre la gestion des déchets plus efficace et développer l'économie circulaire" apparaît en dixième position. Valoriser les déchets, limiter la pollution, agir aussi pour le pouvoir d'achat : autant de valeurs portées fièrement par le Smicval Market.

Une sorte de supermarché avec des objets recyclés

Après avoir franchi les grilles, on se croirait dans un magasin de bricolage. Sauf que tout est gratuit. Un préau des matériaux est accessible où l'on peut déposer du bois, du carton ou encore du polystyrène. En face, le magasin des objets est une vraie caverne d'Ali Baba. "Il y a l'espace cuisine, buanderie, du petit électroménager, des produits hi-tech...", liste Karine Pain, chargée de communication. "Les usagers peuvent venir déposer ou récupérer un objet ou une matière dont ils auraient besoin", ajoute-t-elle.

De nombreux habitués parcourent le site. Mais pour les nouveaux usagers de cette déchetterie innovante, le Smicval Market peut être surprenant. "Dans mon imaginaire, je voyais ça comme un grand espace avec plein de choses mélangées. Et en fait, il y a des rayons, c'est bien organisé", observe Arnaud. L'adolescent de 13 ans est même gâté : "On venait voir s'il y avait des rollers, et on a eu beaucoup de chance, j'ai trouvé deux overboards gratuits !" sourit le jeune garçon.

60% d'enfouissement en moins par rapport à une déchetterie classique

Les bennes des déchets destinés à l'enfouissement sont volontairement situées à l'arrière du site. Car l'objectif premier est de donner, au maximum, une seconde vie aux produits qui arrivent. "Sur cet équipement, vous avez environ 80% des matériaux qui trouvent preneurs. Et il y a 60% d'enfouissement en moins par rapport à une déchetterie classique", se félicite Karine Pain. Avec un travail d'accompagnement important réalisé par les agents du site.

Le conseil, c'est vraiment ce qui fait qu'on est passé de gardien de déchetterie à agent valoriste. On valorise ce qui arrive ici

"Vous avez beaucoup de personnes qui viennent avec leur remorque et qui sont persuadées qu'on va tout enfouir. Mais en fait, on va mettre juste deux ou trois choses aux déchets enfouis et tout le reste va être recyclé", souligne Sandra. "Le conseil, c'est vraiment ce qui fait qu'on est passé de gardien de déchetterie à agent valoriste. On valorise ce qui arrive ici" détaille celle qui travaille depuis trois ans au Smicval Market.

Faire de la pédagogie, c'est une part importante du concept développé depuis 2017. "Avant la construction de cet équipement, on avait une déchetterie devenue obsolète. Les gens venaient pour se débarrasser de leurs déchets sans être responsables. On avait énormément de dépôts sauvages et même des agressions contre notre personnel", se souvient Karine Pain. "Aujourd'hui, ça n'existe plus du tout, il y a eu une transformation du comportement de l'usager", constate-t-elle.

Deux autres Smicval Markets en projet

Pour pouvoir venir ici, il faut résider dans l'une des 137 communes du Smicval (la Communauté de communes va du Blayais à la frontière avec la Dordogne, en passant par le Libournais), ce qui représente 210.000 habitants. Et certains sont devenus des habitués, comme Angélique et sa famille. "Nos enfants ont pris l'habitude de faire comme nous. Quand quelque chose ne leur plaît plus, on l'apporte à la maison des objets. Comme ça, on ne jette pas et on ne culpabilise pas", explique-t-elle. Le personnel met d'ailleurs en avant l'ambiance bon enfant. "Certains nous donnent des nouvelles de ce qu'ils réalisent avec les matériaux trouvés ici. Je connais une jeune cliente qui a réussi à faire l'intérieur et l'extérieur de sa maison, avec des bouts de carrelages, des petits meubles, uniquement avec des produits recyclés", conclut Sandra. Deux autres Market sont en projet à Libourne et dans le Blayais. Et le dispositif inspire au-delà de la Gironde : une collectivité corse a déjà créé une réplique du Smicval Market.