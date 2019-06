Chambéry : au sommet d'une grue pour clamer leur opposition à la construction du parking Ravet

Chambéry, France

Les opposants au projet de construction du parking Ravet à Chambéry (Savoie) ont mené une opération coup de point mardi 25 juin. Entre 6h et 9h, une soixantaine de militants ont investi le chantier avec leurs vélos. Deux d'entre eux sont même montés au sommet de la grue de chantier avec une bicyclette. Objectif : obtenir un entretien avec le maire de Chambéry, Michel Dantin.

Une banderole avec l'inscription "Laisse béton" a été déployée sur la grue avant d'être enlevée peu après 9 heures. Le choix du vélo n'est pas anodin puisque les opposants défendent des modes de transport plus verts pour se déplacer en hyper-centre de Chambéry.

Les soixante militants se sont allongés au milieu du chantier pour protester contre la construction d'un nouveau parking à Chambéry. - DR

Contre l'entrée de voitures en centre-ville

"Ce projet va faire entrer encore plus de voiture en centre-ville alors que nous pouvons utiliser des moyens de déplacement plus doux comme les transports en commun ou les vélos", explique Camille, un des opposants à ce nouveau parking.

L'opération a duré trois heures et s'est terminée aux alentours de 9h puisque les militants du "Collectif Ravet" ont obtenu gain de cause. Le maire de Chambéry, Michel Dantin, a accepté de les recevoir pour discuter du projet de parking. Il ne reste plus qu'à fixer une date. "Les agendas sont d'ores et déjà en train d'être étudiés pour que l'on puisse se voir", se réjouit Camille, qui était présent lors du rassemblement.