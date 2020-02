Au stade Francis Le Basser à Laval, une partie de la tribune Nord fermée jusqu'à la fin de la saison

Des experts ont examiné des portants métalliques d'une tribune du stade Francis Le Basser à Laval. En attendant la réalisation de travaux cet automne, une partie de la tribune nord, le haut de la travée C, sera fermée jusqu'à la fin de cette saison.

Laval, France

Ce ne devait être que très provisoire et finalement pas vraiment. La partie haute de la travée C de la tribune Nord du Stade Francis Le Basser sera fermée jusqu'à la fin de la saison. Comme expliqué vendredi dernier, les portants métalliques sont fragilisés et seront remplacés cet automne. Des travaux dont le montant s'évalue à un million d'euros.

Mais après le passage, ces dernières heures, de l'entreprise APAVE et des services de Laval Agglomération (propriétaire de l'enceinte), il vient donc d'être décidé de garder fermer une partie de la tribune au public par précaution. Des travaux sur cette tribune Nord ont déjà eu lieu en 2009, 2013 et 2019. Elle a été tout simplement mal construite en 2001 par l'entreprise de l'époque Euro Concept Aménagement d'après Christian Lefort, élu aux sports à Laval Agglomération (la collectivité propriétaire du stade Francis Le Basser). Les abonnés qui avaient leurs habitudes pourront regarder les matchs du Stade Lavallois depuis le bas de la tribune.