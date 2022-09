Au Stade Toulousain, il faudra vivre avec le chantier de la troisième ligne de métro

Le chantier de la troisième ligne de métro va débuter logiquement en mars 2023 aux abords de l'enceinte du Stade Toulousain. Quelles conséquences pour les supporters et les riverains pour les années à venir ? On vous explique.

Le Stade Toulousain va vivre au pied d'un chantier monstre durant plusieurs années puisque la station de la 3e ligne va voir le jour, si tout va bien dans le courant de l'année 2028. Quelles conséquences pour le rugby à Toulouse ?

Début des travaux en mars 2023

La station "Sept-Deniers Stade Toulousain" sera située chemin des Sept-Deniers, à l'angle de la rue des Troènes qui mène au stade Ernest-Wallon. "Le top départ théorique c'est mars 2023. Dès le début on est entrés en contact avec le Stade Toulousain pour que les matches puissent se dérouler le mieux possible en partenariat avec Tisséo qui met en place des navettes bus. _Ces navettes seront renforcées. On a quand même des fondamentaux : aucun axe ne sera coupé, l'ensemble des accès piétons et véhicules seront toujours garantis. On est sur une protection absolue des événements, en sachant que les chantiers lourds se feront en semaine. On maintient également tous les accès riverains_", assure Jean-Michel Lattes, patron de Tisséo Ingéniérie.

"On aura une première phase lourde 2023-26 puis à partir de 2026 on aura le second-oeuvre. Le trou sera bouché, on aura juste les émergences et un travail de finition", ajoute Jean-Michel Lattes.

Cette station de la troisième ligne de métro, comme toutes les autres, aura droit à une œuvre d'art. Ce sera bien sûr un clin d'œil au rugby. Ugo Mola et Didier Lacroix ont d'ailleurs été invités à donner leur avis à ce sujet.

Ici, la station "Stade Toulousain" verra le jour dans quelques années. - Beview // Tisséo Collectivités

Une réorganisation au Stade Toulousain

Conséquence de ces travaux, le Stade Toulousain a modifié sa politique en terme de stationnement les soirs de match. Si les travaux n'ont pas débuté, cette nouveauté est déjà effective. Et ne fait pas que des heureux. En effet, les abonnés n'ont désormais plus de parking attitré. Ils avaient jusqu'à présent le parking D, situé rue des Troènes, à disposition. Ce parking est désormais dédié aux prestataires, aux salariés du Stade Toulousain et à la presse.

Les parkings les plus proches de l'enceinte d'Ernest-Wallon étant réservés aux partenaires, qui payent cette place chaque année dans le cadre de leur partenariat.

La troisième ligne de métro dans son intégralité

La troisième ligne de métro à Toulouse sera la plus longue des trois avec 21 stations desservies et 27 kilomètres parcourus, de Colomiers à Labège.