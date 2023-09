Au sud de Toulouse, une réfugiée ukrainienne revisite des poupées traditionnelles pour dénoncer la guerre

Ce sont de petites poupées de tissu, mais qui peuvent faire passer de grands messages. En Ukraine, les "motanka" sont une tradition très ancienne : des talismans qu'il est de coutume d'offrir, des poupées de femmes colorées pour souhaiter bonheur, chance, fertilité, ou guérison.

ⓘ Publicité

Cette tradition, Annah Ivanchencko s'en est saisie. Cette ancienne professeur d'anglais de 32 ans est arrivée dans le village d'Encausse-les-Thermes, près de Saint-Gaudens (Haute-Garonne), avec ses deux enfants et sa mère, quelques semaines seulement après le déclenchement de la guerre en Ukraine.

À côté d'une recherche d'emploi et d'un job dans un restaurant du Comminges, elle a commencé à confectionner ces poupées. Au départ, Anna voulait simplement remercier les habitants d'Encausse : "Beaucoup ont voulu nous aider quand nous sommes arrivés dans le village. Et quand ils ont su que je fabriquais des poupées, ils m'ont donné du tissu. Mes premières poupées ont été fabriquées avec."

. © Radio France - Mathieu FERRI

Un sac à croix rouge, un lance-roquettes en bandoulière...

Puis, peu à peu, elle a commencé à revisiter ces figurines, en ajoutant des accessoires pour symboliser la vie qui bascule avec la guerre, et ces femmes qui participent à l’effort de guerre : un sac à croix rouge, un lance-roquettes en bandoulière, une jolie robe brûlée ou qui vire au kaki, comme les militaires.

Pour Olga, la mère d'Annah, il fallait faire passer un message : "Ces poupées, elles représentent un peu ce qu’il y a à l’intérieur de nous. Et on veut le montrer au monde. Prouver aussi que malgré la douleur, les Ukrainiennes savent rester dignes et élégantes".

L’élégance jusqu’au bout, car en vendant ses poupées une centaine d'euros pièce sur internet et sur sa page Instagram , Annah reverse l'intégralité des gains (ou la très grande majorité) pour aider les Ukrainiens restés au pays. Elle expose aussi en ce moment au Japon ! Et bientôt à Toulouse, dans un local près de la place de la Daurade, au 2 rue Malbec. Les poupées seront visibles du 25 au 29 septembre.