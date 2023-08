Au surpeuplement de la maison d'arrêt de Nîmes, s'ajoutent des punaises de lit

C'est dans une maison d'arrêt de Nîmes surpeuplée, avec un taux d'occupation de 220% actuellement, que sont apparues des punaises de lit dans le secteur de la buanderie, début août. Les conditions sont particulièrement propices, avec des détenus souvent à trois dans des cellules de 9m2, l'absence de douche quotidienne et la chaleur. Le problème a été pris à bras-le-corps par la direction de l'établissement qui a fait venir un camion frigorifique pour désinfecter le linge. Le mobilier de certaines cellules a également été changé.

Le syndicat UFAP UNSA justice craint malgré tout que ces punaises de lit n'essaiment à l'extérieur. "Il y a un risque puisque les détenus sortent leur linge de la maison d'arrêt vers l'extérieur par le biais de leur famille", explique Mathilde Carrillo, l'une des représentantes du syndicat. "Il y a un risque que les punaises de lit envahissent les logements des familles des détenus, et des personnels. On verra dans les jours qui viennent s'ils se manifestent. Les punaises de lit peuvent rester en sommeil de 12 à 18 mois, elles peuvent attendre sagement de sortir à un moment ou à un autre. C'est ce qui se passe par exemple au centre pénitentiaire de Perpignan, qui n'arrive pas à s'en débarrasser."

Un taux d'absentéisme important

Contrairement aux autres étés, le surencombrement de la maison d'arrêt est plus important. Une soixantaine de détenus dorment actuellement sur un matelas posé à même le sol, ce qui crée des tensions entre détenus, et entre les détenus et le personnel pénitentiaire. Le taux d'absentéisme est élevé. Une dizaine d'agents ont également demandé leur mutation. "Les agents sont réellement épuisés par leurs conditions de travail, poursuit Mathilde Carrillo. Tant d'un point de vue matériel que managérial. Il est urgent de revoir la manière dont les agents sont aidés au quotidien."

L'administration pénitentiaire doit faire quelque chose

Face à cette situation, le syndicat en appelle au directeur de l'administration pénitentiaire. "Le directeur régional ne peut rien faire car tous les établissements de la région sont surencombrés. C'est au plan national qu'une solution doit être prise. Un grand nombre de détenus à Nîmes n'ont aucune attache familiale sur place, ni permis de visite. Ces personnes peuvent effectuer leur peine dans un autre établissement moins surpeuplé. Il en existe ailleurs en France. La construction de nouveaux établissements n'enrayera pas le phénomène de surpopulation. Il doit y avoir une réflexion plus large sur l'avant et l'après prison. Dans l'immédiat, on espère une décision du directeur de l'administration pénitentiaire pour notre établissement qui est l'un des plus surpeuplés de France."