Au Touquet, les clients ne respectent pas les gestes barrières, le bar décide de fermer

Les gérants du bar O'Safran, au Touquet, ont volontairement fermé plus tôt que prévu ce samedi 15 août. Les clients étaient très nombreux et ne respectaient pas les gestes barrières.

Sur la plage du Touquet, le bar O'Safran peut accueillir normalement 250 clients. Mais ce samedi 15 août, aux alentours de 19 heures, ils sont plus nombreux que ça, environ 300, selon un gérant. Problème : ils ne respectent pas bien les gestes barrières.

Par cette forte affluence, difficile de se tenir à plus d'un mètre du voisin. Le port du masque non plus n'est pas très bien suivi. Alors, pour éviter une sanction ou un arrêté interdisant les rassemblements sur la plage, les gérants décident de fermer tout simplement leur établissement.

Au Touquet, le port du masque est obligatoire sur le front de mer, à la plage ou encore dans tout le centre-ville.