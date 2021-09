"Au travail, il faut ruser pour avancer", reconnaît un Poitevin en situation d'illettrisme

Les journées nationales d'action contre l'illettrisme du 6 au 12 septembre se déroulent aussi dans la Vienne et les Deux-Sèvres. Chez nous, plus de 7% de la population sont concernés par l'illettrisme, notamment des personnes qui travaillent et pour qui, le quotidien est plus compliqué.