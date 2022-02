Au tribunal de Tulle le procureur de la République travaille 80 heures par semaine et même en vacances

Les procureurs et les présidents de tribunaux réclament des moyens supplémentaires. Ils ne sont plus assez pour rendre correctement la justice sans avoir à multiplier sans fin leurs heures de travail. Illustration à Tulle où du siège au parquet les 12 magistrats ont des journées très longues.

Les magistrats sont en surchauffe. Leur charge de travail a explosé ces dernières années : de plus en plus d'affaires à traiter et des réformes très complexes à mettre en oeuvre. Résultat, ils croulent sous le boulot. À Tulle par exemple les 3 magistrats du parquet ne ménagent pas, contraints et forcés, leur efforts et leur temps de travail pour rendre la justice. Le procureur de la République en premier lieu qui commence ces journées à 7h30 tous les jours, qui rentre chez lui le soir vers 19h30 mais qui ramène tous les soirs du travail à la maison pour terminer souvent vers minuit.

Une seule semaine de vacances en 18 mois

"J'évalue ça entre 70 et 80 heures par semaine" précise François Fournier. Et ses deux collègues parquetiers sont presque à la même enseigne. Ce n'est malheureusement pas fini. François Fournier ne connaît quasiment ni le mot "weekend", ni le mot "vacances" depuis un an et demi qu'il est à Tulle. "Si j'ai pris deux weekends depuis que je suis en poste c'est le maximum". Et il emporte du travail à faire durant toutes ses vacances. Il ne s'est accordé qu'une seule vraie coupure d'une semaine l'été dernier. Un investissement en temps qui permet certes au parquet tulliste de ne pas laisser s'accumuler les affaires. "Ça se fait au détriment de tout le reste".

Le refus du travail bâclé

François Fournier n'est pas le seul à sacrifier une grande partie de sa vie de famille notamment. Cette charge de travail est le lot de tous les magistrats au tribunal judiciaire de Tulle. Outre les 3 parquetiers, celui-ci compte 9 juges du siège. Tous s'impliquent au maximum dans leur travail souligne Marie-Sophie Waguette, la présidente du tribunal. "La tentation pourrait être effectivement de dire, eh bien maintenant je vais bâcler pour pouvoir rendre le même nombre de décisions. C'est justement ce que refusent les magistrats." D'où l'urgence d'être entendu par le ministère. Pour le parquet, François Fournier réclame un quatrième poste; Marie-Sophie Waguette a fait une demande de 3 magistrats du siège supplémentaires.