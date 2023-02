Au village martyr d'Oradour sur Glane, les visiteurs apprennent avec émotion la mort de Robert Hébras

Robert Hébras était l'inlassable témoin du massacre d'Oradour-sur-Glane du 10 juin 1944, dont il était l'un des survivants. Il est décédé ce samedi matin à l'âge de 97 ans, à l'hôpital de Saint-Junien. Il a dédié une bonne partie de sa vie au travail de mémoire : en allant à la rencontre des collégiens, en faisant des visites du village martyr, en participant à l'enrichissement du Centre de la mémoire d'Oradour-sur-Glane. Les visiteurs et salariés du Centre de la mémoire ont appris avec surprise l'annonce de sa mort.

"Avoir son témoignage a été très précieux"

Sylvie est perdue dans ses pensées, seule derrière son bureau, à l'accueil. Cela fait 15 ans qu'elle travaille au Centre de la mémoire, 15 ans qu'elle côtoyait Robert Hébras. Elle n'arrive pas à réaliser qu'elle ne le reverra plus franchir les portes de l'entrée. "Je suis, à titre personnel, très touchée par son décès. Quand je suis arrivée ici, il a été d'une aide précieuse pour bien comprendre ce qu'il s'était passé. Avoir son témoignage a été très, très, précieux" raconte avec difficulté Sylvie.

Son témoignage et ses souvenirs sont partout sur les murs de l'exposition. Apprendre son décès ici est d'autant plus dur pour les visiteurs. "C'est émouvant alors qu'on est sur ce lieu qui est quand même chargé d'émotion. Ça en rajoute un petit peu aussi parce que quand on est le dernier de quelque chose, c'est la fin de quelque chose. Et en même temps, s'il a transmis tous ces souvenirs, c'était quand même une bonne chose" explique Catherine.

"Une page se tourne"

À l'extérieur, dans les allées du village martyr, Monique, 80 ans, tente de s'imaginer ce qu'a pu être la vie de Robert Hébras. "Il en a vu, je pense, cet homme" murmure-t-elle. Murielle est très émue. A ses enfants, elle montre du doigt la grange où Robert Hébras était enfermé, avant de réussir à s'enfuir avec quatre autres de ses camarades. "Il faut avancer. Une page se tourne" conclut la mère de famille. Fin de la visite au bout du chemin pour Murielle et ses enfants, dans le recueillement.