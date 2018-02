Aubenas, France

Tout s'est passé très vite. Camille et sa maman quittent leur domicile d'Uzer dimanche vers 22H pour aller acheter une pizza. Quand elles reviennent, la maison est en feu. Tout brule et il ne reste plus que les quatre murs.

La solidarité s'est très vite organisée

Le club de basket d'Aubenas où est licenciée Camille dans l'équipes des U17, les filles de 16/17 ans réagit. L'équipe de Camille se joint à la solidarité. Via les réseaux sociaux, elles font passer l'appel. Et dès mardi, des gens apportent des couettes, un canapé, des vêtements. Les co équipières de Camille tiennent une permanence depuis mercredi de 17H à 19H à la halle des sports d'Aubenas pour récupérer tous les objets dont Camille et sa maman ont besoin.

Elles ont tout perdu. Elles repartent de zéro explique Malaurie Moignier, une des dirigeantes du club de basket d'Aubenas.

Camille et sa maman ont besoin de tout. Electro-ménager, meubles, vêtements. Tous les objets de première nécessité sont les bienvenus puisqu'elles n'ont plus rien.

Dons et promesses de dons

Des couvertures, des vêtements et même un canapé sont déjà arrivés à la halle des sports. Mais il y aussi des promesses comme ce couple qui a promis un réfrigérateur. Les permanences se poursuivent jusqu'à la fin de cette semaine, mais en dehors de ces permanences, vous pouvez joindre Malaurie au 06 50 04 99 71.