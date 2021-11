Aubervilliers : mobilisation des associations contre la précarité énergétique

Ce mercredi 10 novembre, c'est la "Journée nationale de lutte contre la précarité énergétique", une première édition en France, organisée par plusieurs associations mobilisées contre ce fléau.

1 logement sur 5 concerné en Ile-de-France

La précarité énergétique ce sont surtout ces logements mal isolés, ceux qu'on appelle "les passoires thermiques", qui poussent des familles à passer leur hiver dans le froid ou à payer des factures de chauffage exorbitantes. Plus de 12 millions de personnes sont concernées en France. En Ile-de-France, 1 million de logements sont recensés, soit 1 logement sur 5 et ça concerne aussi bien Paris que sa banlieue, rappelle Nicolas Nace, chargé de la transition énergétique chez Greenpeace.

"Il y a le cas de Paris où on a des bâtiments très anciens avec des plafonds très hauts et qui ont donc des performances énergétiques très mauvaises alors que dans les départements aux alentours, c'est une question sociale avec des bâtiments trop vieux, construits à la va-vite et très mal isolés avec des gens qui sont laissés à l'abandon, des personnes qui vivent dans le froid où dépensent parfois 300 euros chaque mois pour se chauffer".

Un enjeu social et écologique

Pourtant, le gouvernement a lancé un vaste plan pour rénover les passoires thermiques, notamment dans le cadre du Plan Climat. Mais ça ne suffit pas, il faut aller plus vite, estime Nicolas Nace. "Le gouvernement a fixé des objectifs pour 2028 donc c'est déjà un horizon bien trop lointain et en plus, les rénovations proposées ce sont des petits gestes alors qu'il faut miser sur des performants et efficaces", estime-t-il. Le militant Greenpeace rappelle que les logements mal-isolés représentent 15% des émissions de gaz à effet de serre.

Pour dénoncer la situation, Greenpeace, la Fondation Abbé Pierre et l'Alliance citoyenne organisent un rassemblement, ce mercredi à partir de 13h30 à Aubervilliers, dans le quartier de la Maladrerie où plusieurs familles dénoncent depuis des années leur quotidien dans des logements mal-isolés.