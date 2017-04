Aubière : 280 logements seront construits sur le site de l'ancienne caserne CRS 48

La déconstruction de la CRS 48 à Aubière a commencé ce lundi. Le site de plus de 4,5 hectares fera place à des logements collectifs et individuels. Début des travaux dans 18 mois.

L'ancienne caserne de la CRS 48 construite à Aubière en 1970 est en cours de démolition. Le bâtiment à structure métallique modulaire de type "Pailleron" est vide depuis quatre ans, les 80 personnes encore présentes sont désormais installées à Chatel- Guyon dans les anciens locaux de l’Ecole Nationale de Police.

250 000 euros de déconstruction

Les travaux de déconstruction ont débuté en janvier dernier, par un désamiantage et un désossage intérieur. Tous les matériaux seront recyclés, comme la ferraille et le béton. La démolition est assurée par l'entreprise Chastagner qui s'occupe également du recyclage des matériaux pour un coût de 250 000 euros. Ces travaux de déconstruction devraient s'achever à la mi-juin.

Le héro de la démolition, Bernard Carré, près des machoires de son engin, quelques minutes avant la déconstruction © Radio France - Claudie HAMON

Après les travaux de démolition de l'ancienne caserne "CRS 48", Logidôme et Auvergne Habitat construiront 280 logements, du petit collectif, mais aussi des maisons individuelles, en location et en accession à la propriété. Une résidence pour séniors et des commerces sont également envisagés sur le site de 7 hectares et demi. Christian Sinsard a promis d'ici quelques mois d'organiser des réunions publiques pour informer les riverains. Si tout se passe bien, le début des travaux d'aménagement du nouveau quartier est prévu dans 18 mois. Coût de ces travaux d'aménagement : 5 millions d'euros.