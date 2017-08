Aubière : des habitants excédés par les rats

Depuis deux ans, Florence et certains de ses voisins reçoivent la visite de rats : dans la grange, dans le jardin, sur le toit. Dès la nuit tombée, les rongeurs se baladent entre les maisons. Après plusieurs lettres envoyés aux autorités, le problème persiste.

Deux ans des habitants d'Aubière sont envahis par les rats. Cela concerne quelques maisons dans le centre d'Aubière, entre la rue de Pérignat et la rue Jean-Bart. Chez Christiane, les rats sont comme chez eux dans le jardin, sur sa terrasse et dans son cuvage : "Ils font un boxon pas possible à la nuit tombée, et dans mon cuvage il y a des crottes et de l'urine partout". Des centaines et des centaines de crottes sur la terrasse, au dessus de la chaudière. Les rats ont grignoté ses vêtements, des packs d'eau et tout ce qu'elle laisse à ces endroits.

Christiane constate la présence de rat dans son cuvage mais aussi sur sa terrasse et dans son jardin © Radio France - Charlotte Jousserand

Une cinquantaine de rats tués depuis 2015

Chez Florence, sa voisine c'est la même chose. Les rats sont bien installés dans sa grange, dans sa cour. Le soir, elle les voit grimper sur son toit et courir le long des murs : "Le soir on ferme tout, de peur qu'ils ne rentrent dans la maison, on ne peut plus laisser les fenêtres ouvertes", raconte-t-elle. Les rongeurs font des dégâts dans la grange, ils grignotent le pisé, et abîme le toit selon cette habitante d'Aubière. Même ses voitures sont abîmées : "la mousse et les fils sous le capot ont été rongés. On a du racheter une autre voiture pour partir en vacances".

Florence a constaté des dégâts sous le capot de sa voiture © Radio France - Charlotte Jousserand

Avec son mari, elle est bien allée chercher du raticide à la mairie d'Aubière, qui en met à disposition gratuitement, mais cela n'est pas efficace selon Florence car les rats meurent très souvent en hauteur, dans des endroits inaccessibles : "Quand j'étais gamine j'entendais souvent l'expression rat crevé, maintenant je sais pourquoi. Un rat qui meurt, même trois ans après, vous avez les odeurs".

Son mari Pascal a tué une cinquantaine de rats depuis trois ans. Certains avec la mort aux rats, d'autres à coup de pelle car "les rats sont de plus en plus téméraires. Quand je bricole dans la grange, ils descendent jusqu'à moi". Pascal s'inquiète pour l'hygiène et la possible transmission de maladie et notamment la leptospirose qui se transmet via les excréments et les urines des rongeurs.

Plusieurs lettres envoyées aux autorités

Pour le couple et les autres voisins, le problème de rats vient d'une maison abandonnée attenante à leur propriété. Bernard qui habite en face voit, de sa fenêtre, les rats se balader le soir : "Cela commence à m'inquiéter car je les vois en face, parfois une cinquantaine je me dis qu'un jour ils vont trouver un accès pour venir chez moi".

Florence alerte les autorités par courrier depuis 2015 © Radio France - Charlotte Jousserand

Florence, Pascal et Christiane ont prévenu la mairie, la préfecture et même l'ARS, l'agence régionale de santé. Plusieurs lettres envoyées dès 2015 pour les informer de la situation, Pascal reconnaît qu'il y a eu "des campagnes de dératisation" mais pas dans la maison concernée et surtout il dénonce "un manque de suivi". Florence est à bout : "dès que je vois les rats, cela me fait quelque chose. On pense à vendre la maison et à déménager ailleurs mais qui voudra acheter notre maison dans cet état? s'interroge-t-elle.

La mairie assure avoir fait le maximum

Le maire d'Aubière, Christian Sinsard, assure être au courant des problèmes rencontrés par ses habitants depuis 2015 et il est désolé de la situation. Christian Sinsard "comprend le désarroi mais la mairie a fait son maximum. Nous avons demandé au propriétaire de la maison de nettoyer le terrain, ce qui a été fait. Nous avons mené plusieurs campagnes de dératisation. Aujourd'hui, je constate que le problème n'est toujours pas résolu. On va donc continuer de travailler notamment avec la communauté urbaine, qui s'occupe depuis le 1er janvier de l'assainissement".

Pour la dératisation de la maison, le maire d'Aubière assure qu'il ne peut pas intervenir car c'est une propriété privée. Par ailleurs, il n'est pas sûr que les rats viennent de la maison mais il pense peut être à _"une cave qui se trouve à proximité et dont on ne connait pas le propriétaire".