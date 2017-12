Aubière : la galère pour les riverains et les clients après l'ouverture du Burger King

Après plus de deux ans de procédure, le Burger King a enfin ouvert ses portes au public mardi dernier. Une ouverture entachée par les conditions d'accès au fast-food. Pas assez de places pour se garer, une queue interminable pour les clients et des riverains à bout !

"C'est la galère !" Une phrase qui revient souvent dans la bouche des riverains et des clients. Quand on arrive sur le site en voiture, on remarque déjà depuis le rond point à côté d'Auchan que la circulation est saturée.

Des agents de sécurité employés pour fluidifier le trafic

Depuis la sortie du rond point jusqu'à l'entrée du Burger King, des hommes en gilet jaune, embauchés par le fast-food, accueillent les clients. "Vous allez au Burger King? Il faudra vous garer sur le parking d'Auchan et venir à pied" indique l'un des agents.

Les clients sont donc contraints de faire demi-tour pour trouver une place ailleurs. Avec seulement 18 places de parking, le Burger King d'Aubière ne peut pas satisfaire tout le monde. "C'est l'appel du burger, mais je viendrai pas tous les jours je peux vous le dire!" témoigne Cyril venu des Combrailles pour faire ses achats de Noël.

C'est un bordel monstre et ça fait même pas une semaine que c'est ouvert ! - Christine, une riveraine

Les clients sont obligés de s'adapter, mais pour les riverains cette situation est quotidienne. Christine est sur son balcon en train de regarder, interloquée, le défilé incessant des véhicules. Sa maison est située dans la rue Malmouche, celle qui mène au Burger King.

"On se sent pris en otage" expliquent Christine et son mari. "Samedi prochain je travaille, comment je vais faire pour rentrer chez moi ? Et s'il y a un problème, comment interviennent les pompiers ?" Autant de questions qui préoccupent l'ensemble des riverains de la rue Malmouche à Aubière.

Une réunion est prévue la semaine prochaine avec le maire d'Aubière Christian Sinsard.