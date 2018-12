Burger King d'Aubière : un an après son ouverture, on se gare toujours à la carte

Les riverains sont plus que jamais mobilisés pour dénoncer les difficultés de stationnement et d'accès au fast-food situé dans la zone commerciale à Aubière. La mise en place de quilles semble avoir dissuadé quelques clients habituellement mal garés.

Aubière, Puy-de-Dôme, France

Après plus de deux ans de palabres et de batailles juridiques, le Burger King et son drive avaient fini par ouvrir le 5 décembre 2017 à Aubière. Un an après, les problèmes d'accès au fast-food et de stationnement ne sont toujours pas digérés par les riverains les proches. En l'occurrence, ceux de la rue de Malmouche.

Le problème de dangerosité reste entier

L'installation en deux temps de quilles de stationnement (il y a un peu moins de trois mois côté riverains, il y a une huitaine de jours côté restaurant) a semble-t-il eu un effet sur le stationnement "sauvage", mais le problème d'engorgement reste entier comme le constate Claude Pouzadoux, le président du collectif des riverains en colère : "Il y a quand même eu quelques évolutions. La mairie et Clermont Métropole nous ont mis une rangée de quilles de stationnement le long des maisons. Malheureusement le problème s'est déplacé de l'autre côté... Les gens stationnent directement sur la route. Il y a de l'incivilité. On se retrouve avec une seule file de circulation. Ce qui revient à ramener le problème de dangerosité qu'on avait au début..."

Burger King : les riverains les plus proches du fast-food toujours mobilisés à Aubière © Radio France - Julien Oury

Nous réclamons la fermeture pure et simple du Burger King - Claude Pouzadoux

Claude Pouzadoux va même plus loin. Il dénonce des irrégularités administratives et enfonce le clou : "le drive fonctionne sans permis de construire, pour moi, l'autorisation donnée par le préfet n'en est pas une... Pour nous, c'est simple, nous réclamons la fermeture pure et simple du Burger King".

Le maire d'Aubière ne s'est jamais opposé à l'ouverture d'u Burger King sur sa commune, mais Christian Sinsard a toujours milité pour un autre emplacement. Au nom de la fluidité de circulation dans cette zone commerciale extrêmement fréquentée en fin de semaine. La sécurité étant toujours au centre de ses priorités.

La direction de Burger King a été sollicitée pour faire un point sur l'amélioration des conditions de circulation et de stationnement autour du fast-food, mais elle n'a pas pour le moment répondu à notre demande.