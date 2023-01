Aubignan à l'épreuve de la hausse de sa population

Nous sommes près de 562.000 en Vaucluse selon les derniers chiffres de l'Insee pour la période 2014-2020. Sur la carte du département, les évolutions sont assez contrastées. Certaines communes enregistrent une forte hausse du nombre d'habitants notamment dans le bassin de vie de Carpentras (plus 0,8% entre 2014 et 2020 pour la ville). Les communes périphériques comme Mazan, Caromb, Monteux gagnent de nouveaux administrés tout comme Aubignan qui frôle les 6.000 administrés, en hausse de 1,3% entre 2014-2020.

"Il ne manque que le littoral." Sur la terrasse d'un café, Laurent savoure ses derniers instants de vacances. Il ne regrette absolument pas son déménagement dans la commune il y a quatre ans en provenance de Perpignan : "je préfère les petits villages typiques de la région aux villes. La vie est plus saine. Les gens sont plus ouverts au temps et aux autres habitants". Les commerçants ont également le sourire. La plupart reconnaissent que le centre est plus dynamique ces dernières années. "On ne peux plus dire qu'Aubignan est une ville dortoir", confie un habitant.

La mairie d'Aubignan (Vaucluse) s'est provisoirement installée dans les locaux de la Poste © Radio France - Romain Berchet

Vers un seuil de saturation ?

Il y a tout de même un habitant d'Aubignan plus inquiet que les autres : c'est le maire. Siegfried Bielle qualifie cette hausse de la population de "problème" notamment au regard du développement des infrastructures. "Va rapidement se poser la question de l'école où il faut pratiquement pousser les murs", s'inquiète déjà le maire. L'option sera probablement un agrandissement des bâtiments existants, une solution moins coûteuse. Sur la question des infrastructures, des habitants reconnaissent que quelques routes ne permettent plus d'absorber l'ensemble du flux routier.

Siegfried Bielle admet que la politique à plus long terme reste le développement de ces infrastructure afin de rattraper un certain retard. "Plus il y a de logements, plus nous avons l'obligation de construire des logements sociaux. Sauf que nous ne pouvons pas arriver à remplir les quotas fixés par l'Etat donc nous payons une amende qui vient s'ajouter à l'ensemble des nouvelles dépenses", déplore le maire d'Aubignan.