Cher, France

Le label des petites cités de caractère distingue les petites communes (6.000 habitants maximum) qui disposent d'un patrimoine remarquable et qui mettent tout en oeuvre pour le valoriser. Aubigny sur Nère, c'est bien sûr le Château des Stuarts (XVIéme) et un centre ville pittoresque avec ses vieilles maisons à colombage : " Préserver notre patrimoine est un travail de fond engagé depuis de nombreuses années, explique la maire Laurence Rénier. Ce label est une belle reconnaissance de notre travail qui va se poursuivre. L'association va pouvoir nous conseiller. Elle nous a déjà alerté sur nos entrées de ville que l'on peut embellir."

Le centre d'Aubigny sur Nère et ses maisons typiques. © Radio France - Michel Benoit

Aubigny sur Nère et Sancerre apparaissent dans des outils de communication. Ce n'est pas anodin, si on en croit le délégué national des petites cités de caractère, Patrick Toularastel : " Prenons l'exemple d'Ervy le Châtel dans l'Est de la France. Depuis que la commune a reçu le label, cinq petits commerces ont ouvert. "

Sancerre (Cher) sur son piton rocheux. © Radio France - Michel Benoit

Jusqu'à 20 % de touristes supplémentaires pour certaines cités.... mais surtout ce label apporte une aide technique et des conseils avisés aux maires pour monter des actions de préservation du patrimoine. C'est ce qui intéresse beaucoup Laurent Pabiot, maire de Sancerre : " Notamment dans le cadre législatif du site patrimonial remarquable qui permet de définir un périmètre, une stratégie de réhabilitation, et qui permet aux propriétaires de défiscaliser. Parce qu'on sait très bien que ces programmes coûtent cher et si aujourd'hui nous voulons continuer de préserver ce côté patrimonial, nous avons besoin d'aide à la fois technique et financière."

Laurent Pabiot, maire de Sancerre (à droite), Pacal Aupy (conseiller départemental) et Laurence Rénier, maire d'Aubigny sur Nère. © Radio France - Michel Benoit

L'association des petites cités de caractère, née en Bretagne en 2009, compte aujourd'hui 120 communes.