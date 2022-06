Aubigny sur Nère : Katia, une mère de famille ukrainienne, fait l'unanimité à la mairie

Cette mère de famille de quarante ans (elle a deux enfants) vit depuis le 13 mars à Aubigny sur Nère. Et on s'est mis à l'Ukrainien au service des élections de la mairie d'Aubigny. C'est là que Katia travaille depuis quelques semaines : " J'aide Brigitte et Claudie. Il y a eu deux élections en France depuis que je suis arrivée. J'ai donc aidé à la préparation de tout cela. Et en ce moment, on travaille sur les inscriptions des enfants dans les écoles."

Katia, et sa collègue Claudie du service des élections et inscriptions scolaires. © Radio France - Michel Benoit

Claudie Gitton, la responsable du service est impressionnée par la bonne humeur de Katia, malgré les épreuves : " C'est une personnalité solaire. Elle garde toujours le sourire. Cette guerre à nos portes nous rappelle la fragilité de nos vies et de notre confort. Katia se met au français mais on communique beaucoup en anglais et sinon on traduit avec une application sur notre mobile. La langue n'est pas un problème."

L'entrée de la mairie d'Aubigny sur Nère (Cher) © Radio France - Michel Benoit

Le mari de Katia, mécanicien, et ses parents, sont restés à Kiev où la situation n'est pas aussi calme qu'on peut le penser : " Tous les jours, je me tiens informé. Ce matin par exemple, une bombe est encore tombée sur la ville mais je ne sais pas où exactement. C'est assez angoissant quand on a laissé de la famille sur place. Mon mari me manque beaucoup. C'est le plus difficile à supporter, même si j'adore la France et que les gens sont très gentils ici avec moi. " confie Katia.

Katia et Brigitte Giton, responsable de l'administration générale à la mairie d'Aubigny sur Nère. © Radio France - Michel Benoit

Les deux enfants de Katia, de 10 et 15 ans se sentent très bien en France et aimeraient rester. Katia ne sait pas quand elle retournera dans son pays. Brigitte Jouanin, responsable de l'administration générale à la mairie d'Aubigny sur Nère, se félicite en tout cas de sa recrue : " _Cela se passe très bien. C'est vrai qu'elle est vraiment agréable. C'est une travailleuse. Elle va très vite et veut vraiment donner le meilleur. Katia a signé un cdd de trois mois et on le renouvellera si nécessaire." _Le 15 juillet, débuteront les fêtes franco écossaises : katia sera très utile : " _Elle nous sera d'une grande aide pour la traduction avec les groupes qui vont arriver, les touristes anglais aussi. Cela lui fera une nouvelle expérience dans un autre service." _Et Katia pourra ainsi continuer à envoyer un peu d'argent chaque mois à sa famille, à Kiev.