Aubigny-sur-Nère : la secrétaire d'État à la ruralité, venue s'inspirer des idées qui marchent

Avec un peu plus de 5.500 habitants aux confins de la Sologne et du Pays Fort, Aubigny-sur-Nère a su conserver une certaine attractivité commerciale et industrielle. C'est de cela aussi dont voulait s'imprégner la secrétaire d'État à la Ruralité, Dominique Faure, en déplacement dans la commune du Cher ce vendredi.

Douze commerces auront ouvert d'ici la fin de l'année dans la cité des Suarts. Aubigny-sur-Nère a embauché un manager de centre-ville grâce au programme Petites villes de demain : "C'est plutôt très bien fait Petites villes de demain" analyse Laurence Régnier, maire d'Aubigny-sur-Nère. " Le seul petit bémol, c'est sur le manager de commerce de centre-ville. C'est un poste essentiel or il est financé seulement sur deux ans par l'État et son travail s'inscrit sur une plus longue durée d'au moins quatre ans. Il faudrait donc le pérenniser sur ces quatre années." Dominique Faure en a pris bonne note.

Dominique Faure a notamment visité le commerce d'un opticien d'Aubigny sur Nère © Radio France - Michel Benoit

La mobilité et les services publics au cœur des échanges

La secrétaire d'État à la Ruralité est allée à la rencontre de plusieurs commerçants. L'occasion pour un opticien de lui faire remonter une problématique majeure : "On a des problèmes pour trouver des jeunes qui veulent venir travailler sur Aubigny. Heureusement, en septembre, il y a une formation qui ouvre sur Bourges, au lycée Sainte-Marie en optique. On espère que ça va rapidement saturer sur Bourges et que des apprentis seront prêts à venir jusqu'à Aubigny. On devait prendre un jeune de Saint-Doulchard, mais il a renoncé parce qu'il a dû trouver un employeur plus proche de chez lui."

L'éloignement est souvent une difficulté en milieu rural, Dominique Faure a rappelé l'importance des Maisons France services censées compenser la disparition de certains services publics, et insisté sur l'engagement de l'État à les soutenir. "On vient de pérenniser 4.000 conseillers numériques dans ces Maisons France services. On sait que l'accompagnement des publics dans ces structures est essentiel pour qu'elles remplissent efficacement leurs missions."

La ministre de la ruralité, Dominique Faure, s'est offert un petit tour dans la navette Nessy, le véhicule électrique d'Aubigny sur Nère © Radio France - Michel Benoit

L'enjeu de la désertification médicale

Reste le problème prioritaire de la désertification médicale, le député Cormier Bouligeon souhaiterait que la secrétaire d'État s'investisse pour réduire le délai d'évaluation des médecins étrangers prêts à venir s'installer en milieu rural. Il est de deux ans actuellement, alors que quelques mois suffiraient selon lui. Dominique Faure a insisté, "le manque de médecins est au sommet de mes préoccupations, pas une journée sans que je ne m'en entretienne avec des élus, ou d'autres responsables gouvernementaux puisque cette question ne dépend pas directement de moi. En revanche, je sais qu'il faudra déployer tout un panel de solutions. Hier encore, un maire m'a expliqué qu'il avait déployé en mairie, au sein de son service d'action sociale, une cabine de télémédecine. Elle permet d'aller assez loin puisqu'on peut réaliser des électrocardiogrammes, et d'autres examens à distance. C'est très intéressant. En complément des maisons de santé, des haltes-santé en milieu rural, qui sont évidemment nécessaires."