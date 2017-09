Aubusson : l'office HLM de la Creuse met ses locataires en haut de l'affiche

Creusalis, l'office public de l'habitat en Creuse qui gère le parc HLM du quartier de Chabassière à Aubusson a fait appel à des habitants pour sa campagne de promotion. Le but, changer l'image d'un quartier qui a une mauvaise réputation très injustifiée selon beaucoup d'habitants.

Cathy, Faouzia, Evelyne, Nouria, Chantal, Toilaanti, Kamil, Jean-Pierre, Odette, Yvette, Bernadette et Séverine. Ils sont les visages choisis par Creusalis pour promouvoir le quartier de Chabassière à Aubusson. La campagne se décline sur des affiches, sur les réseaux sociaux avec le mot-dièze #creusalisfierdeseslocataires et une vidéo YouTube.

Montrer le vrai visage du quartier de Chabassière à Aubusson

Faouzia est la "star" de cette campagne qui a pour slogan "j'habite à Chabassière". Cette mère de famille qui vient de Mayotte et qui est passée par la Bretagne avant d'atterrir à Aubusson pour un rapprochement familial"c'est un quartier sympa et agréable à vivre, nos enfants s'y plaisent et les mamans aussi".

Bien sûr dans la campagne personne ne dénigrele quartier mais cela correspond à une réalité selon Frédéric Suchet "c'est de la communication positive, si ça pouvait emmener ce qui disent que le quartier est dangereux se posent la question de savoir s'ils y ont déjà mis les pieds se posent la question de savoir s'ils sont déjà venus une fois, et bien on n'aura pas perdu notre temps"

Actuellement une trentaine d'appartements sont vacants sur 170.L'objectif serait de remplir ces habitations

Une très grande majorité d'habitants aiment leur quartier

Perché sur les hauteurs d'Aubusson, ces immeubles de 5, 6 étages n'ont pas bonne réputation mais c'est du n'importe quoi pour Guitou habite ici depuis 40 ans "ça se passe bien ici, malgré le fait qu'on a la mauvaise réputation d'être le Chicago d'Aubusson, c'est juste qu'il y a 2,3 petits voyous qui font les cons mais c'est tout. Yvette qui vient d'arriver est encore plus fan "je ne partirai pour rien au monde!"

"Je ne partirai pour rien au monde" - Yvette une habitante

Lionel lui est un Marseillais qui ne se plait pas dans le quartier "si vous me donnez un chèque je me barre!" Lionel aura l'occasion de changer d'avis le 22 septembre prochain. Une nouvelle opération séduction des habitants va se dérouler de 14h jusqu'au soir.

Au programme des démonstrations du Rugby Club d’Aubusson, chapiteau avec jeux en bois de la ludothèque Cadet Roussel, ainsi qu'une intervention des sapeurs-pompiers et des gendarmes. Creusalis ouvrira un appartement témoin . Le soir, un grand repas sera servi avec du fondu Creusois. Tous les Aubussonais (et pas seulement) sont conviés.