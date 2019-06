Aubusson : la piscine est fermée cette semaine faute de maître-nageur

La piscine Aquasud d'Aubusson est fermée du lundi 3 juin au dimanche 9 juin, ainsi que le weekend du 15 et 16 juin. Il s'agit d'une fermeture exceptionnelle: la piscine n'avait tout simplement plus assez de maîtres nageurs pour surveiller les bassins.

Aubusson, France

Vous ne pourrez pas faire vos longueurs à Aubusson ces prochains jours. La piscine Aquasud manque cruellement de surveillants pour les bassins. En temps normal ils sont quatre, c'est à peine assez... Mais en ce moment trois d'entre eux sont en arrêt de travail. La communauté de communes Creuse Grand Sud a donc été obligée de prendre une décision radicale : fermer l'établissement momentanément.

Pas beaucoup de créneaux de baignade ce mois de juin 2019

La piscine ne sera pas ouverte au public du lundi 3 juin au dimanche 9 juin, ainsi que le weekend du 15 et 16 juin. Les créneaux destinés aux scolaires et les activités sont annulés également.

Des messages ont été envoyés à la plupart des licenciés, qui pratiquent des activités (cours trimestriels et cours à la séance déjà payés). "Vous aurez la possibilités de rattraper un cours ou de récupérer une entrée gratuite plus tard", peut-on lire sur le site de la piscine.

La piscine est fermée pour tout le monde: public, scolaires et licenciés. © Radio France - Camille André

Cette fermeture exceptionnelle intervient quelques jours à peine avant la grande fermeture technique annuelle, qui permet de faire des travaux et du nettoyage dans la piscine. Aquasud sera donc également fermée du samedi 22 juin au vendredi 5 juillet 2019 inclus.

Aquasud cherche des maîtres-nageurs en urgence

La piscine cherche à embaucher des surveillants de bassin le plus vite possible. Actuellement, deux offres d'emplois sont en ligne ici. La communauté de communes Creuse Grand Sud recherche notamment un maître-nageur-sauveteur à temps plein et un nageur-sauveteur titulaire du Brevet national de sécurité et de sauvetage aquatique (BNSSA) à temps plein également.

La pénurie de maîtres-nageurs est un problème national. D'après le syndicat de la profession, il manque environ 5000 maîtres nageurs en France. Ils sont près de 12 000 actifs.