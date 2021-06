EN IMAGES - Le premier tapis de la tenture Tolkien rejoint la Cité internationale de la tapisserie

Un nouveau géant rejoint la tenture Tolkien exposée à la Cité internationale de la tapisserie d'Aubusson. La tombée de métier d'un gigantesque tapis de presque cinq mètres de large pour un peu plus de trois de haut s'est déroulée ce vendredi. Baptisé le "tapis numenoréen", du nom d'un pays de l'univers imaginé par l'auteur britannique, il quitte les ateliers de la Manufacture Four après quatre mois de tissage. Jusqu'ici, les œuvres de cette tenture étaient toutes des tapisseries.

C'est la fin d'un travail colossal. 607.000 nœuds réalisés selon la méthode de la savonnerie d'Aubusson, 1.600 heures de tissage. Bernadette Jacques, velouteuse à la retraite, est revenue spécialement pour composer ce tapis. "Tolkien je ne connaissais pas du tout ! C'est magnifique, c'est vraiment incroyable." Elles sont trois à l'avoir tissé pendant des heures. Bernadette Jacques est malgré tout éblouie par le résultat. "Les couleurs sont trop ... trop jolies, et puis les motifs, il n'y en a pas d'autres comme ça !"

Détail du tapis "numenoréen" © Radio France - Noémie Philippot

C'est comme si le destin de ce dessin est rempli par Aubusson.

Contrairement aux tapisseries déjà réalisées qui représentent des dessins de J.R.R. Tolkien pour illustrer Le Seigneur des Anneaux ou Le Hobbit, ce tapis représente bel et bien un objet imaginé par l'auteur explique Baillie Tolkien. "C'est un objet qu'il avait imaginé pour le pays de Númenor qui est un des pays de son monde imaginaire" raconte sa belle-fille et ancienne secrétaire dans les années 60. "On pourrait dire que c'est comme s'il avait commissionné un tapis. C'est comme si le destin de ce dessin est rempli par Aubusson, c'est très touchant et je le trouve magnifique."

Baillie Tolkien, la belle-fille et secrétaire de J.R.R. Tolkien dans les années 60 après avoir coupé les premiers fils du tapis pour sa tombée de métier. © Radio France - Noémie Philippot

L'histoire de ce tapis n'est donc pas la même que pour les autres oeuvre de la tenture Tolkien, ni la technique pour le réaliser. "C'est la consécration de tout un travail de très longue haleine de conservation du savoir-faire de la savonnerie d'Aubusson, qui est très fragile" souligne Pierre-Olivier Four, le dirigeant de la manufacture, "plus fragile que celui de la tapisserie puisqu'on est très peu nombreux, on est juste une entreprise qui le pratique encore régulièrement."

Le tapis numénoréen quelques minutes avant qu'il ne quitte les ateliers de la Manufacture Four pour la Cité internationale de la tapisserie. © Radio France - Noémie Philippot

Dans le cadre du projet Aubusson tisse Tolkien quatorze tapisseries sont en cours de réalisation - neuf sont déjà exposées - et deux tapis. Le "tapis numénoréen" est le seul réalisé par la Manufacture Four dans ce projet.