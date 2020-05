Auch, Toulouse et Rodez parmi les 79 hôpitaux où la prime pour les soignants pourra être relevée

Les primes pour les soignants seront versées fin mai ou fin juin. Pour les départements les plus touchés, la prime est de 1.500€ et 500€ pour les autres. Sauf pour 79 hôpitaux où des malades du coronavirus ont été pris en charge. Les hôpitaux de Rodez, Auch et Toulouse sont dans la liste.