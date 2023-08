Auchan rappelle des bouteilles de lait pour bébé "Baby Croissance"

Auchan rappelle des bouteilles de son lait "Auchan Baby Croissance" indique le site Rappel Conso , car elles pourraient contenir du lait caillé et donc potentiellement des contaminants biologiques. La consommation de ce lait pourrait provoquer des problèmes digestifs comme des diarrhées.

Il s'agit de bouteilles de 25 cl par pack de 12 pour les enfants de 12 à 36 mois vendues entre le 6 juin et le 29 juillet, dans les magasins Auchan et les enseignes qui commercialisent la marque. Le lot concerné est identifiable via son numéro 23142F et son GTIN (Global Trade Item Number) 3596710481637, à la date de durabilité minimale fixée au 18/11/2023.

Il ne faut donc plus consommer ce lait, le rapporter ou le jeter.