À Auchan Saint-Jean-de-la-Ruelle, la CFDT s'oppose aux nouvelles caisses automatiques

Au niveau national, Auchan met en place un nouveau système de caisses automatiques, la "caisse-tunnel". La CFDT estime que cela va encore détruire des emplois. A Saint-Jean-de-la-Ruelle, 15 postes seraient menacés d'ici 3 ans.

Au magasin Auchan de Saint-Jean-de-la-Ruelle, environ 15 militants CFDT (venus de plusieurs magasins de la région) ont tenté de sensibiliser les clients ce vendredi, dans le cadre de l'action nationale "Caisse tu veux ?". Dans de nombreux hypermarchés, la direction souhaite installer un nouveau modèle, la "caisse-tunnel". Le principe est simple : le client pose sur le tapis ses articles, qui passent ensuite dans une machine pour être scannés.

La CFDT-Auchan publie sur sa page facebook une vidéo de ces nouvelles caisses :

Avec ces caisses, le syndicat estiment que sur 3 ans, ce sont environ 1500 emplois qui seront supprimés en France, avec un service qui risque de se dégrader pour les clients. Passer à une caisse automatique, ça ne réjouit pas vraiment Katia, par exemple venue faire ses courses : "C'est plus agréable d'être servie par une personne que par une machine !"

La caisse automatiques, c'est peut-être plus rapide pour le magasin. Mais quand on va faire ses courses, c'est plus agréable d'avoir un sourire ou un petit mot à la caisse ! Ça fait toujours plaisir. Et je pense qu'avec le taux de chômage actuel, c'est mieux que des personnes travaillent, plutôt que des machines." - Katia, cliente

Pour Caroline Blot, caissière depuis 11 ans et déléguée du personnel à Auchan Saint-Jean-de-la-Ruelle, l'objectif des magasins est tout simplement de baisser la masse salariale. "C'est ce qui coûterait le plus cher", explique-t-elle. "Il faut de moins en moins de monde mais être de plus en plus polyvalent"

Il faudra 1 hôtesse pour 12 caisses. S'ils ne mettent que des caisses comme ça, il ne restera qu'une vingtaine d'hôtesses. Nous sommes 80 aujourd'hui." - Caroline Blot, déléguée du personnel à Auchan Saint-Jean-de-la-Ruelle

Le syndicat ne voit pas non l'avantage pour les clients. Le système est déjà en place à Meaux, en Seine-et-Marne. Il n'a pas du tout convaincu Alain Lavaud, le délégué régional CFDT : "Le client perd énormément de temps. Et l'hôtesse, je peux vous dire qu'elle circule, à cause des produits qui ont mal été mis et qui bloquent la caisse."

C'est le client qui fera le boulot et ça, on le tolère pas. Ce n'est pas à lui de bosser, c'est à l'hôtesse." - Alain Lavaud, délégué régional CFDT

Le syndicat a également lancé une pétition sur Internet. Contactée, la direction d'Auchan Saint-Jean-de-la-Ruelle n'a pas souhaité répondre à notre sollicitation.