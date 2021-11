Aucun accouchement depuis près d'une semaine à la maternité de Bezannes en raison d'une grève des sages-femmes

Il n'y a plus aucune naissance depuis près d'une semaine à la maternité de la polyclinique de Bezannes. Depuis ce mardi, le service est fermé en raison d'une grève des sages-femmes, qui dure depuis maintenant cinq semaines. Le mouvement a pris de l'ampleur. Désormais, l'ensemble des cinquante sages-femmes est en grève. Par conséquent, les futures mamans sont toutes renvoyées vers d'autres hôpitaux, à Châlons-en-Champagne, Epernay, ou encore au CHU de Reims.

Après plus d'un mois de protestation, elles n'ont pas obtenu gain de cause quant à leurs revendications, regrette Samia, sage-femme et gréviste de la première heure. "On est dépitées, parce qu'on ne voulait pas en arriver là. Nous, notre travail, c'est d'accompagner les gens. Donc on veut vraiment que nos patientes sachent qu'on fait ça pour elles aussi."

Ce combat est pour les femmes d'aujourd'hui, et celles de plus tard. Quand nos enfants auront eux-mêmes des enfants, on veut qu'eux aussi, aient un accompagnement de qualité. - Samia, sage-femme à la maternité de Bezannes

Et Samia en est persuadée, ce ne sera pas le cas, "vu les conditions dans lesquelles les sages-femmes travaillent."

"La direction n'entend pas nos doléances"

Samia craint que le nombre de sages-femmes diminue d'année en année, en raison des études et des salaires "pas du tout attractifs". Et c'est notamment pour obtenir une hausse de leurs salaires qu'elles sont en grève. Mais, malgré leur contestation, rien ne bouge, assure Samia qui "ne sait plus quoi faire, plus quoi dire."

La direction n'entend pas nos doléances. Depuis mardi, un semblant de dialogue s'est établi mais concrètement, ils n'entendent pas ce qu'on veut. - Samia, sage-femme en grève depuis cinq semaines

Samia, comme ses collègues, réclame également "des effectifs" pour pallier le manque de sages-femmes à Bezannes. Et elle assure que, tant qu'elles n'auront pas obtenu satisfaction, les sages-femmes continueront leur mouvement de grève. De son côté, la direction de la polyclinique n'a, une nouvelle fois, pas souhaité s'exprimer à ce sujet.