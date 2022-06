Aucun cambriolage constaté chez les sinistrés après les orages de grêle en Béarn

La compagnie de gendarmerie de Pau confirme qu'une semaine après les intempéries survenues en Béarn, aucun vol n'a été recensé. Des rondes et des contrôles sont quotidiennement effectués pour surveiller les lieux et dissuader les démarcheurs agressifs pour des toitures à bâcher ou réparer.

Les gendarmes maintiennent une surveillance et une vigilance sur les secteurs touchés par les orages de grêle. Cela fait une semaine que les intempéries ont causé des sinistres sur 1.000 habitations en Béarn. Certains habitants ont fait part de leurs craintes de cambriolages et d'arnaque avec de faux artisans. Des gendarmes sont présents chaque jour sur les communes de Soumoulou, Nousty, Artigueloutan ou encore Limendous.

Une procédure de travail illégal entamée par les gendarmes de Soumoulou

Rémi Armengaud, chef d'escadron, commandant de compagnie de gendarmerie de Pau : "On n'a pas constaté de vol et de cambriolage dans les habitations. [...] En revanche, il y a un sujet avec des formes de démarchages agressifs pour les couvertures de toit qui proposent des travaux à des prix exorbitants." Rémi Armengaud ajoute que la "gendarmerie a procédé à des contrôles de certaines équipes, des auditions ont été effectuées" et "ces équipes ont été mis hors d'état de nuire pour quelques heures ou quelques jours".

Demander un devis et vérifier les prix

"On appelle à la vigilance, insiste Rémi Armengaud. On demande aux habitants de travailler sur devis et de voir les prix proposés avant que les travaux ne soient lancés pour qu'ils ne découvrent pas à la fin une facture avec des prix bien trop forts". On recense ces jours-ci encore plus d'une dizaine de gendarmes présents chaque jour dans les secteurs de Soumoulou, Nousty, Artigueloutan et Limendous. Il s'agit de gendarmes de Soumoulou, Morlaàs et Pau.