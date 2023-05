Aucun élément ne permet de dire que Jean Moulin était homosexuel" - l'historien Thomas Rabino

Jean Moulin était-il homosexuel et s'il l'avait été, n'aurait-il pas été ce héros de la Résistance de la seconde guerre mondiale que nous connaissons tous ? Alors que Béziers célèbre, cette année les 80 ans de sa mort, une polémique est née ces derniers jours sur la déprogrammation d'une pièce de théâtre.

Robert Ménard a refusé que soit joué ce dimanche 28 mai "Jean Moulin évangile", pièce écrite en 2015, car elle soulève l'hypothèse de l'homosexualité de cet illustre Biterrois. Le maire de Béziers explique à Midi Libre, avoir cédé à la famille pour avoir la paix par rapport à l'inauguration de la maison natale de Jean Moulin.

Jean-Marie Besset l'auteur de la pièce et ex directeur du Centre dramatique national de Montpellier "parle d'un chantage sur le maire qui a fini par céder". La pièce figurait bien en effet sur la présentation de la saison de théâtre à l'automne dernier.

Aucun élément ne permet de dire que Jean Moulin était homosexuel assure à France Bleu Hérault l'historien Thomas Rabino, journaliste à Marianne et spécialisé dans l'étude de la Résistance et de la civilisation américaine.

A la veille de l'inauguration de la maison natale de Jean Moulin, samedi dernier, Thomas Rabino, participait à une conférence consacré à ce héros de guerre torturé par les allemands

Comment est née cette suspicion ?

"Ça c'est vraiment développé dans le courants des années 50, début des années 60 explique Thomas Rabino, et plus encore par la suite par Henri Frenay ,qui était un grand résistant mais qui n'a pas vraiment digéré le fait que Jean Moulin devienne le héros sacrificiel, le plus grand martyre de l'histoire de la Résistance, en tout cas le plus connu aux yeux des Français.

Ça lui est toujours resté un petit peu en travers. Il a lancé diverses rumeurs alors qu'il était crypto communiste et puis aussi qu'il était homosexuel en se fondant sur le fait que Jean Moulin avait recruté Daniel Cordier, un jeune homme à l'époque comme secrétaire dans la Résistance. Il était son premier collaborateur à Lyon. Et comme Daniel cordier était homosexuel selon Henri Frenay, ça faisait deux Jean Moulin également un homosexuel"

De nombreux lettres d'amour de jeunes femmes retrouvées après la mort de Jean Moulin

"Les archives, les documents qu'on peut consulter, notamment les lettres qu'écrivaient des femmes à Jean Moulin, des lettres en amourées et des témoignages qui parlent d'un coureur, tout ceci conforte plutôt le fait, que Jean Moulin était plutôt un homme assez volage en fait"

Aucun élément historique

"Ce ne serait pas un problème, si Jean Moulin avait été homosexuel mais en tant qu'historien, on est attaché à la vérité historique. Etant donné que l'homosexualité était réprimée jusqu'à il y a pas si longtemps, je pense que c'est important d'appeler les choses par leur nom. En l'occurrence, Jean Moulin, là, a été récupéré pour une cause, pour du militantisme. On retrouve des ressorts dans cette polémique, qui sont extrêmement troublants puisque certains expliquent que parce qu'il n'y a pas de preuve, que Jean Moulin était homosexuel c'est parce que elles ont tout été effacées et que donc c'est la preuve ultime qu'il était. Mais c'est un non-sens absolu qui peut mener à des contre-vérités historiques dramatiques qui peuvent faire beaucoup de dégâts

Vous en pensez quoi de cette Polémique ?

"Je ne connais pas les raisons de l'annulation de cette pièce. Mais j'ai beaucoup parlé avec le l'auteur de cette pièce avant qu'il l'achève. On a eu de longs débat. Je lui ai montré tous les documents, toutes les lettres écrites par des femmes, des amantes ponctuelles ou pas de Jean Moulin. Et pour lui ça ne faisait pas le poids".

"Selon lui ce qui faisait foi et là il m'a montré cet élément qui était presque comique. C'est une photo de Jean Moulin sur un bateau avec deux femmes. Il m'a fait un zoom sur cette photo pour me montrer que Jean Moulin avait mis une sandale de ces femmes pour la photo. Et là, Jean-Marie Besset, me dit, tu vois c'est la preuve. Je lui ai dit, non Jean-Marie c'est un peu léger.

D'autres éminents résistants homosexuels

Il y a eu d'autres grands résistants, qui ont été homosexuels. Il y a eu aussi Daniel Cordier. D'éminents résistants. En 80 ans maintenant, depuis la mort de Jean Moulin, on n'a eu jamais aucun éventuel amant de Jean Moulin s'est manifesté pour dire oui j'ai eu des relations homosexuelles avec Jean Moulin, comme on a eu un certain nombre de femmes qui l'ont fait à l'inverse ou alors qui sont montrées plutôt discrètes mais avec des mots qu'on pouvait comprendre. On en a eu aucun donc. Da me paraît difficile d'être créditer cette thèse.