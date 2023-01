Aucune retenue sur salaire pour les agents municipaux de Grabels en grève contre la réforme des retraites

Toutes celles et ceux qui ont fait grève ce jeudi contre la réforme des retraites ont perdu une journée de salaire. Sauf les agents municipaux de Grabels, au nord de Montpellier. Le maire de la commune n'a fait aucune retenue sur le salaire des grévistes. "Il me paraît normal que nous venions en soutien de personnes qui travaillent beaucoup et à qui on vient de décider deux ans ferme de plus" explique René Revol, membre de La France insoumise..

L'élu ne veut pas que les agents de la commune s'empêchent de faire grève pour des raisons financières. "Certains ont des petits salaires. Ça monte à 1 300 € et une journée de grève, c'est énorme pour eux. Ce n'est pas à eux de faire ce sacrifice." Pour René Revol, "ce sont des entreprises comme Total Énergie qui devraient payer. Pas ceux qui ont un petit salaire."

Deux tiers des agents municipaux en grève

100 personnes sur 146 payées par la mairie de Grabels ont fait grève. Dont Benjamin, policier municipal depuis 8 ans. Cette initiative ne l'a pas poussé à faire grève car il l'aurait faite dans tous les cas. Mais il salue le geste de la mairie et pense surtout "aux salariés qui gagnent peu." Pour lui, ne pas toucher aux salaires, "permet de laisser aux employés un réel choix de faire grève, sans s'inquiéter de perdre de l'argent."

Le maire de Grabels a participé à la manifestation contre la réforme des retraites à Montpellier. À ses côtés, des adjoints, des policiers municipaux, des agents municipaux. Une directrice d'école maternelle aussi, qui n'est pas concernée par la mesure puisqu'elle est payée par l'Éducation nationale. Myriam reconnaît que le geste financier de la mairie de Grabels a permis à certaines ATSEM (agent territorial spécialisé des écoles maternelles) de faire grève. Des ATSEM qui ne sont pas venues manifester aux côtés du maire. "Elles ne voulaient pas venir avec leurs enfants" justifie la directrice de l'école.