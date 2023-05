Audenge : Eva, 17 ans, sauve des chevaux de l'abattoir grâce à son association

Eva, habitante d'Audenge sur le Bassin d'Arcachon, a créé en janvier dernier l'association "Les rescapés du Bassin". Elle a déjà racheté et sauvé 10 chevaux et poneys. Ce sont d'anciens animaux de course ou de concours qui avaient été vendus par leurs propriétaires à des marchands de viande.

Ces "rescapés" coulent désormais des jours heureux dans un pré d'Audenge. Eva et les trois bénévoles de son association s'en occupent quotidiennement, les nourrissent et les soignent en attendant de leur trouver une famille d'accueil.

La jeune fille a arrêté ses études. Elle a pris un petit boulot dans la restauration pour financer son association. Son souhait : sauver toujours plus de chevaux.

Eva lance un appel aux dons pour l'aider à financer son association. Infos sur la page Facebook "Les rescapés du Bassin". Elle a déjà placé 3 animaux en famille d'accueil.

